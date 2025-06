La vaccination des enfants faiblit, plombée par la Covid-19, la désinformation et les inégalités

L'ESSENTIEL La couverture vaccinale contre des maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose a doublé dans le monde entre 1980 et 2023.

Mais les progrès sont moins importants ces dernières années.

Le ralentissement de la vaccination des enfants est porté la crise de la Covid-19, la désinformation et les inégalités économiques.

Une étude publiée dans The Lancet le 24 juin 2025 fait un constat inquiétant. La vaccination des enfants contre les maladies potentiellement mortelles comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite faiblit. Ce qui met des millions de jeunes en danger.

15,7 millions d'enfants non-vaccinés en 2023

Et pourtant, les premiers chiffres du rapport portant sur 204 pays sont très encourageants. La couverture vaccinale mondiale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ainsi que la rougeole, la polio et la tuberculose a presque doublé entre 1980 et 2023. Au cours des 50 dernières années, le programme de vaccination de l'Organisation mondiale de la Santé a sauvé environ 154 millions de vies d'enfants.

Mais comme le remarquent les auteurs, "ces progrès à long terme masquent des défis récents et des disparités notables". Les gains de couverture ralentissent ces dernières années. Par exemple, la vaccination contre la rougeole est en repli entre 2010 et 2019 dans près de la moitié des pays suivis. La tendance est particulièrement marquée d'Amérique latine et des Caraïbes. La proportion d'enfants ayant reçu au moins une dose des vaccins essentiels a aussi baissé dans la plupart des pays riches.

La pandémie de la covid-19 a exacerbé la situation. Le nombre d'enfants sans aucune dose vaccinale a atteint 18,6 millions au plus fort de la crise sanitaire pour ensuite retomber à 15,7 millions en 2023. "La plupart des enfants à dose zéro restent concentrés dans les régions touchées par le conflit et celles qui ont diverses contraintes sur les ressources disponibles pour les services de vaccination, en particulier en Afrique subsaharienne". Plus de 50 % d’entre eux habitent dans seulement huit pays : Nigeria, Inde, République démocratique du Congo, Éthiopie, Somalie, Soudan, Indonésie et Brésil.

"Les inégalités mondiales persistantes, les défis posés par la pandémie de la Covid-19, l'augmentation de la désinformation et de l'hésitation vaccinale ont tous contribué à affaiblir les progrès de la vaccination", estiment les auteurs dans un communiqué.

Des progrès accélérés nécessaires pour atteindre les objectifs de vaccination

Et ce ralentissement des vaccinations n’est pas sans conséquence. Ces derniers mois, les épidémies de maladies évitables grâce aux vaccins se sont montrées particulièrement vivaces. L’Union européenne a vu les cas de rougeoles multipliés par 10 entre 2023 et 2024. Les USA comptent plus de 1.000 cas depuis le début de l’année, dépassant ainsi largement le nombre de cas de 2024.

Pour atteindre les objectifs mondiaux de vaccination fixés par l'OMS pour 2030 - tel que 90 % des enfants et adolescents ayant reçus les doses essentielles "des progrès accélérés" sont nécessaires.

"Ces résultats soulignent le besoin crucial de stratégies de vaccination ciblées et équitables. Le renforcement des systèmes de soins de santé primaires, la lutte contre la désinformation et l'hésitation sur les vaccins et l'adaptation aux contextes locaux sont essentiels pour faire progresser la couverture", concluent les experts.