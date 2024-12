Vaccination : quelles seront les nouvelles obligations pour les nourrissons en 2025 ?

L'ESSENTIEL À partir du 1er janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques ACWY et B devient obligatoire pour les nourrissons.

Cela fait suite à une recommandation de la Haute Autorité de Santé, après une augmentation importante des cas.

Les visites médicales obligatoires évoluent également : une visite est ajoutée lors de la septième année de l’enfant.

Les cas de méningite ont fortement augmenté en France depuis la pandémie de Covid-19. Selon l’Institut Pasteur, cette hausse représente 36 % de cas supplémentaires en 2023, en comparaison à 2019. Pour lutter contre la maladie, le ministère de la Santé a donc décidé de suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé : à partir du 1er janvier 2025, la vaccination contre les méningocoques ACWY et B devient obligatoire pour les nourrissons.

Méningite : la vaccination pour protéger les nourrissons

"La vaccination contre le méningocoque C, déjà obligatoire, sera remplacée par celle contre les méningocoques ACWY, tandis que la vaccination contre le méningocoque B, jusqu’ici fortement recommandée, devient également obligatoire", indique le ministère de la santé dans un communiqué. Il rappelle que cette nouvelle obligation vise "à mieux protéger les nourrissons contre ces infections graves, en réponse à une recrudescence préoccupante observée ces dernières années".

Comment se déroule la vaccination contre les méningocoques ?

Ces vaccins pourront être administrés par des médecins généralistes ou pédiatres, des sages-femmes ou des infirmiers. Le vaccin contre les méningocoques ACWY s’administre en deux doses : la première à 6 mois et la seconde à 12 mois. Quant à celui contre le méningocoque B, il nécessite trois injections : la première à 3 mois, la seconde à 5 mois et la dernière à 12 mois. "Les nourrissons ayant reçu une première dose de vaccin contre les méningocoques C avant le 1er janvier 2025 devront recevoir leur deuxième dose, après cette date, avec un vaccin contre les méningocoques ACWY", précise le ministère.

Méningite : des maladies rares mais très graves

Si les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez, elles peuvent infecter le liquide et les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. On parle alors de méningite. "La septicémie à méningocoque (dont la forme la plus grave est le purpura fulminans) est une infection généralisée, explique le ministère de la Santé. Le méningocoque se propage dans tout le corps et provoque alors une infection généralisée du sang et de différents organes." Cette infection est considérée comme une urgence vitale. La vaccination est la méthode de prévention la plus efficace pour réduire le risque.

Carnet de santé : un nouvel examen obligatoire à six ans dès 2025

Les visites médicales obligatoires sont souvent l’occasion de vérifier que les rappels de vaccination sont à jour. À partir du 1er janvier, ces rendez-vous connaitront eux aussi des modifications. L’examen médical obligatoire réalisé entre la 3e semaine du nourrisson et son premier mois est supprimé, mais une nouvelle visite est ajoutée : elle doit être effectuée dans la septième année de l’enfant.

Au total, 20 rendez-vous sont obligatoires entre 0 et 16 ans. Au-delà de la vaccination, ils permettent de vérifier la courbe de croissance et la psychomotricité. À partir de l’année prochaine, les médecins devront aussi repérer les éventuels troubles psychiques et administrer des traitements préventifs pour certaines maladies infantiles en cas de nécessité.