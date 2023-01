Méningite à méningocoque B : quels signes doivent alerter ?

L'ESSENTIEL L'ARS recommande aux jeunes Strasbourgeois de se faire vacciner contre la méningite après la mort de l'un d'entre eux.

Pour répondre aux questions concernant la campagne de vaccination contre la méningite, un numéro vert a été mis en place : 0 800 32 04 00.

C’est le sixième cas d'infection invasive à méningocoque de groupe B signalé dans l'agglomération de Strasbourg depuis début novembre 2022 : un jeune homme de 16 ans qui réside dans le Bas-Rhin a dû être hospitalisé, comme les cas précédents, a annoncé l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est dans un communiqué.

La méningite à méningocoque B peut être mortelle

La survenue de ce sixième cas démontre que l’épidémie, qui a commencé dans une discothèque de Strasbourg et qui avait fait un mort, progresse. Les six cas ont tous été contaminés par la même souche de méningocoque B, fait savoir l'ARS dans son communiqué, qui précise qu'il s'agit "d'une souche rare et jusque-là inconnue dans le Grand Est."

Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez qui peuvent se transmettre par voie aérienne ou par la salive, et pouvant provoquer des maladies très graves comme les méningites.

Les symptômes de la méningite sont nombreux

La maladie se manifeste le plus souvent par les signes suivants : fièvre, maux de tête importants, fréquemment accompagnés de vomissements.

La personne malade peut également avoir des troubles de la conscience, une couleur du visage pâle voire grise, de la diarrhée en plus de la fièvre et des vomissements, une intolérance à la lumière ou au bruit, une raideur de la nuque, des courbatures importantes, une grande fatigue, une importante somnolence, des paralysies oculaires ou encore des convulsions.

"Deux symptômes doivent particulièrement alerter : une fièvre élevée mal tolérée, et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées d’apparition rapide (purpura)”, indique l’ARS.

La vaccination est efficace pour empêcher que la méningite ne se développe

En outre, une personne peut être une porteuse saine du méningocoque B, sans en avoir les symptômes et transmettre la bactérie à d'autres personnes.

"La transmission se fait par un contact direct, rapproché et prolongé avec une personne malade ou un porteur sain", détaille l'ARS, qui recommande aux publics fréquentant les endroits festifs nocturnes du centre-ville de Strasbourg ainsi que les professionnels de ces lieux "de se faire vacciner, dès que possible, contre le méningocoque B, afin d’éviter la survenue de forme grave de la maladie”.