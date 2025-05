Grippe, coqueluche, VRS : l'Académie alerte sur la vaccination insuffisante des femmes enceintes

L'ESSENTIEL Les taux de vaccination des femmes enceintes en France est de l’ordre de 20 à 30 % pour la grippe et de 63 % pour la coqueluche.

Ce qui "très insuffisants", alerte l'Académie de médecine.

La société savante propose entre autres d’inscrire formellement les vaccinations contre la coqueluche, la grippe, la Covid-19 et le VRS dans le suivi prénatal.

En France, seulement 20 à 30 % des femmes enceintes sont vaccinées contre la grippe et six sur dix contre la coqueluche pendant leur grossesse. Ces taux de vaccination sont “très insuffisants”, alerte l’Académie de médecine dans un communiqué publié le 22 mai 2025 tout en rappelant que ces maladies respiratoires peuvent avoir des conséquences lourdes aussi bien pour la mère que le bébé.

La vaccination n’est pas assez proposée durant la grossesse

"Vacciner pendant la grossesse est un geste essentiel pour la protection de la femme enceinte et du fœtus. La vaccination prénatale protège le nourrisson pendant les premiers mois de vie par les anticorps fabriqués par sa mère qui lui ont été transmis avant la naissance", rappellent les experts médicaux. En effet, les infections respiratoires ciblées par les injections "sont souvent sévères chez la femme enceinte, et peuvent entraîner un accouchement prématuré et une infection également sévère du nouveau-né".

C’est pourquoi à chaque grossesse, il est recommandé à la future maman de faire les vaccins contre la coqueluche, la grippe et la Covid-19. Par ailleurs, celui contre le virus respiratoire syncytial (VRS), agent pathogène responsable de la bronchiolite, est conseillé si la grossesse est en cours à l’automne dans l’hémisphère nord.

Toutefois, l’Académie de médecine constate que "bien que l’efficacité et la tolérance de tous ces vaccins soient bien établies chez la femme enceinte et le nouveau-né", le suivi de ces recommandations est très faible en France. Elle note également "d’importantes disparités selon les classes sociales et les régions, en particulier aux Antilles et en Guyane, où les taux de couverture sont extrêmement faibles".

Comment expliquer cette faible adhésion au carnet vaccinal préconisé pour les femmes enceintes ? Pour la société savante, la principale raison de non-vaccination est l’absence de proposition ou de prescription. En effet, elle souligne "qu’aucune consultation n’est spécifiquement dédiée à la vaccination pendant le suivi de grossesse et l’acte vaccinal dépend de la motivation du médecin ou de la sage-femme". Ce qui entraîne souvent des reports ou des oublis.

Vaccination des femmes enceintes : des bons de remboursement envoyés directement aux futures mamans

L’Académie de médecine fait plusieurs propositions pour tenter d’améliorer la couverture vaccinale chez les femmes enceintes, et par effet domino des nouveaux-nés. Selon elle, l’Assurance Maladie devrait envoyer à chaque future maman, dès la déclaration de grossesse, des bons de vaccination offrant un remboursement intégral, "accompagnés d’une information adaptée et compréhensible".

Les experts suggèrent également que la vaccination soit proposée dans tous les lieux du suivi de grossesse. C’est-à-dire les maternités, les cabinets de médecin et de sage-femme, la protection maternelle et infantile et les pharmacies. Ils soulignent aussi l’importance de la formation et la sensibilisation des professionnels de santé sur ce sujet. Par ailleurs, les scientifiques appellent également à accentuer les essais cliniques spécifiques à la vaccination des femmes enceintes et analyser précisément l’évolution de la couverture vaccinale ainsi que les causes conduisant à ne pas recevoir les injections préconisées.