Grossesse : le réchauffement climatique augmente les risques de complications

L'ESSENTIEL Le réchauffement climatique a au moins doublé le nombre moyen de jours de grossesse à risque dans 222 pays entre 2020 et 2024.

Les hausses les plus importantes ont été observées dans les pays en développement où l’accès aux soins de santé est limité.

Les phénomènes météorologiques extrêmes exposent les femmes enceintes à des risques de pollution atmosphérique, d'inondations, de dommages aux infrastructures et de stress prénatal.

La chaleur extrême met les femmes enceintes en danger. C’est la conclusion d’une étude d’une ONG basée aux États-Unis, Climate Central, dont les résultats ont été publiés le 14 mai. Dans le cadre du rapport, les experts ont voulu mesurer de l’exposition de ces patientes à une chaleur excessive de 2020 à 2024 et dans quelle mesure le réchauffement climatique en est responsable. Plus précisément, ils ont utilisé l'indice de changement climatique pour déterminer le nombre annuel moyen de jours de grossesse à risque en raison de la hausse des températures dans 247 pays et territoires et 940 villes du monde. "Les jours de grossesse à risque à cause de la chaleur, tels que définis dans cette analyse, sont des jours dont la température est supérieure à 95 % des températures locales de 1991 à 2020."

L’exposition à la chaleur accroît les jours de grossesse à risque

Dans 222 des 247 pays, le changement climatique a au moins doublé le nombre annuel moyen de jours de grossesse à risque au cours des cinq dernières années, par rapport à un monde sans changement climatique. Dans près d'un tiers des territoires, la chaleur extrême a causé au moins un mois supplémentaire de jours de grossesse à risque en moyenne chaque année entre 2020 et 2024. Les augmentations les plus importantes ont été observées dans les pays en développement où l’accès aux soins de santé est limité, comme dans les Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud, dans les îles du Pacifique, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne.

"L'augmentation des risques liés au climat pour les femmes enceintes menace d'annuler les progrès récents"

Pour rappel, l’exposition à une chaleur extrême pendant la grossesse a déjà été associée à divers problèmes, notamment un risque accru d’accouchement prématuré, de mortinatalité, de malformations congénitales et de diabète gestationnel. Mais selon l’étude, outre la hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique exposent les femmes enceintes à des risques de pollution atmosphérique, notamment la fumée des feux de forêt, qui a peut provoquer un stress mental accru, des troubles hypertensifs liés à la grossesse et une pression artérielle gestationnelle. Les experts évoquent également l’impact des inondations, pouvant entraîner des fausses couches et un faible poids à la naissance.

"Les catastrophes climatiques peuvent endommager les infrastructures essentielles à la protection des femmes enceintes, comme les habitations, les services de santé et les hôpitaux pour les accouchements et les soins postnatals. Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent menacer la santé mentale pendant ou après la grossesse, en particulier dans les communautés déjà confrontées à des problèmes de logement, d'alimentation ou d'insécurité financière. Le stress prénatal peut affecter la santé maternelle et l'issue de la grossesse. L'augmentation des risques liés au climat pour les femmes enceintes menace d'annuler les progrès récents en matière de santé maternelle et reproductive", ont expliqué les chercheurs.