Grossesse : peut-on faire du sport lorsque l’on est enceinte ?

L'ESSENTIEL Contrairement à ce que l’on peut penser, les femmes enceintes peuvent faire du sport de manière modérée deux à trois heures par semaine en l’absence de contre-indication médicale.

"L'activité physique, pratiquée selon les conseils de son médecin ou de sa sage-femme, n'augmente pas le risque d’événements défavorables au cours de la grossesse, notamment de prématurité, de faible poids à la naissance, de fausse couche."

Les activités les plus recommandées sont la marche, la natation, et l'aquagym et la gymnastique douce.

"Même si l’idée n’est pas encore suffisamment ancrée dans notre société, la maternité ne signifie pas pour autant l’arrêt de toute activité physique et sportive, bien au contraire ! Que ce soit pour vous détendre, vous tonifier, contrôler votre prise de poids, adoucir les petits maux de la grossesse, vous pouvez et vous devez même continuer à bouger, si votre état de santé vous le permet bien sûr", avait déclaré Roxana Maracineanu, nageuse et ancienne ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France.

Les bienfaits du sport pendant la grossesse

En effet, contrairement à ce que les personnes peuvent penser, la pratique d’une activité physique modérée est conseillée chez les femmes enceintes, en l'absence de contre-indication médicale. D’après un guide sur le sport pendant et après la maternité, publié par le ministère des Sports, il a été prouvé scientifiquement que faire du sport durant la grossesse permettait de contrôler sa prise de poids, diminuer les douleurs lombaires, améliorer la circulation veineuse, prévenir les troubles du transit intestinal et diminuer l’anxiété. En outre, l’exercice est lié à une réduction du risque de diabète gestationnel, d’hypertension artérielle gravidique, d’incontinence urinaire et de dépression post-partum.

"L'activité physique, pratiquée selon les conseils de son médecin ou de sa sage-femme, n'augmente pas le risque d’événements défavorables au cours de la grossesse, notamment de prématurité, de faible poids à la naissance, de fausse couche", indique l’Assurance Maladie. Côté accouchement, il a été observé que sa pratique est associée à une durée globale du travail un peu raccourcie, une diminution éventuelle du risque de césarienne, une durée de l’expulsion légèrement réduite, un risque de recours à une extraction instrumentale diminué et une meilleure récupération après l’accouchement.

Grossesse : quelles activités physiques pratiquer ?

Avant de pratiquer une activité physique et sportive, il convient toujours de demander l'accord de son médecin ou de sa sage-femme. Après avoir eu leur aval, les femmes enceintes peuvent associer des activités physiques et sportives en endurance et en renforcement musculaire d’intensité modérée et des exercices d’assouplissement. Plus précisément, les activités les plus recommandées sont la marche, la natation, et l'aquagym et la gymnastique douce. "Le yoga et le pilâtes ne présentent pas de risque à condition d'éviter les positions susceptibles de provoquer une baisse de la tension artérielle."

Il leur est conseillé de faire du sport deux à trois heures par semaine, répartie sur un minimum de trois jours par semaine. La durée des séances est de 20 à 50 minutes. "Avant de commencer une activité physique, n'oubliez pas de faire un échauffement pendant 10 à 15 minutes, puis après l'exercice, prenez le temps de récupérer pendant 10 à 15 minutes en pratiquant des mouvements d’assouplissement de faible intensité comme des étirements doux", précise l’Assurance Maladie.