Grossesse «exceptionnellement rare» : elle accouche de quadruplés conçus naturellement

L'ESSENTIEL Une Américaine, Rachel Vargas, a appris qu’elle attendait quatre enfants identiques, conçus naturellement, lors d’une échographie.

Sa grossesse est "exceptionnellement rare", avec "des probabilités estimées entre 1 sur 11 millions et 1 sur 40 millions."

Après avoir passé une partie de sa grossesse au lit, elle a accouché, à 30 semaines, de quatre filles, Sofia, Philomena, Veronica et Isabel, pesant chacune environ 1,3 kg.

Au début de sa grossesse, Rachel Vargas, une habitante de Rhode Island (États-Unis), est allée faire une échographie de routine. Durant l’examen, la mère de famille, plus précisément de deux enfants, a eu un moment de panique, car la professionnelle est restée silencieuse. "Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit : pour l'instant, ils sont quatre", raconte-t-elle à ABC15 Arizona. En rentrant, son mari, Marco Vargas, et elle ont fait plusieurs recherches. Sur Reddit, ces derniers sont tombés sur la Twin to Twin Transfusion Syndrome Foundation. Ainsi, ils contactent le Dr John Elliot, spécialiste des naissances multiples à Banner Health qui a "mis au monde 127 séries de quadruplés", selon une publication sur le compte Instagram de l’établissement. Ensuite, ils se sont rendus à Phoenix pour bénéficier des soins spécialisés. La patiente a été admise à l'hôpital à 23 semaines de grossesse.

Des quadruplés spontanés, "des probabilités estimées entre 1 sur 11 millions et 1 sur 40 millions"

Selon l’établissement, ce type de grossesse est "exceptionnellement rare", avec "des probabilités estimées entre 1 sur 11 millions et 1 sur 40 millions" en raison de la conception spontanée et des complications médicales. Celle-ci "ne ressemblait à aucune autre dans sa carrière", selon le Dr John Elliot. Parmi les quadruplés identiques, conçus naturellement, deux bébés partageaient la même poche des eaux, ce qui peut entraîner des complications au niveau du cordon ombilical, d’après le journal The Arizona Republic.

Les deux enfants présentaient également une insertion vélamenteuse du cordon ombilical, où celui-ci s'insère dans les membranes fœtales au lieu du placenta. Le deuxième bébé souffrait d'une malformation cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale. Le troisième bébé présentait une insertion marginale du cordon. Deux d'entre eux ont reçu un diagnostic de syndrome de transfusion entre jumeaux, une affection caractérisée par une circulation sanguine irrégulière entre jumeaux identiques partageant un placenta. En raison de ces nombreuses complications, Rachel Vargas a été soumise à un repos alité strict.

Elle accouche par césarienne de quatre filles qui sont restées en unité de soins intensifs néonatals

Le 24 janvier, à 30 semaines, la mère de famille a accouché par césarienne. Cette intervention a nécessité une équipe médicale hautement qualifiée, composée de dizaines de membres, entassés dans une salle d'accouchement plus grande que la normale. À l’issue de l’accouchement, le couple a fait leur première rencontre avec leurs quatre filles, Sofia, Philomena, Veronica et Isabel, pesant chacune environ 1,3 kg.

"Elles sont beaucoup plus grandes, plus développées et en meilleure santé que nous ne l'aurions jamais imaginé. C'est une fin vraiment heureuse", a indiqué Marco Vargas. "Nous savions dès le premier jour qu'il était tout à fait plausible que toutes les filles ne survivent pas. Avoir quatre enfants devant nous… nous nous sentons plus chanceux que nous ne l'aurions jamais imaginé", a ajouté Rachel Vargas. Après avoir passé deux mois en unité de soins intensifs néonatals, le couple et les bébés ont pu rentrer chez eux.