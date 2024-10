Grossesse : une femme avec deux utérus accouche de jumeaux

L'ESSENTIEL En Chine, une femme atteinte de didelphe utérine a réussi à donner naissance à des jumeaux.

C’est un cas extrêmement rare. En Chine, une femme atteinte de didelphe utérine a réussi à donner naissance à des jumeaux. Cette malformation génitale peut se manifester de différentes formes : deux utérus, deux cols et deux vagins, ou un seul vagin relié aux deux cols et aux deux utérus. Cependant, très peu de femmes arrivent à donner naissance à des jumeaux. Mais madame Li, la maman chinoise, a donné naissance à des jumeaux - à un garçon et une fille - par césarienne. Selon l'hôpital du peuple de Xi'an, dans la province du Shaanxi, ce cas est "unique sur un million", dans des propos publiés sur Weibo, le réseau social chinois, et rapportés par CNN : "Il est extrêmement rare que des jumeaux soient conçus naturellement dans chaque cavité de l'utérus, et encore plus rare qu'ils soient menés à terme".

Didelphie utérine : un traitement chirurgical consistant "à unir extérieurement les deux utérus"

Selon l’Instituto Bernabeu, spécialisé dans la recherche et l'apport de solutions aux problèmes de fertilité, l’utérus bicorne - autre nom de la didelphe utérine - a une prévalence de 0,4 % dans la population générale. Ce pourcentage augmente de 1,1 % chez les femmes infertiles, de 2,1 % chez les patientes ayant subi un avortement et de 4,7% chez celles infertiles avec un avortement. "L’utérus bicorne ne requiert habituellement aucun traitement, peut-on lire sur le site de l’Instituto Bernabeu. Il existe toutefois un traitement chirurgical, appelé métroplastie de Strassman, qui consiste à unir extérieurement les deux utérus, puis à réaliser une incision de la paroi pour joindre les cavités endométriales.”

Utérus bicorne : la grossesse des patientes est surveillée de près

La maman chinoise avait déjà fait une fausse couche durant une précédente grossesse. Ainsi, lorsqu'elle est tombée enceinte en janvier 2024, elle a tout de suite été très surveillée par l’équipe médicale. Pour l'heure, les prénoms des jumeaux n’ont pas été communiqués mais on connaît leur poids à la naissance : 3,2 kilogrammes (kg) pour le garçon et 2,2 kg pour la fille.