Grossesse : une femme avec deux utérus porte un bébé dans chacun d’entre eux

L'ESSENTIEL Kelsey Hatcher, une patiente âgée de 32 ans, a un utérus didelphe.

Il s’agit d’une malformation utérovaginale qui touche environ 0,3 % des femmes.

Au cours de sa quatrième grossesse, elle a appris qu’elle était enceinte de jumeaux, mais aussi que chaque fœtus avait son utérus.

C’est une grossesse hors du commun. Kelsey Hatcher, une femme, âgée de 32 ans, a raconté sur son compte Instagram (@doubleuhatchlings) qu’elle attendait deux bébés et qu’ils étaient dans chacun de ses utérus. "Statistiquement, c'est une chance sur 50 millions", a écrit la patiente, originaire de l'Alabama (États-Unis) dans la légende d’une photo publiée sur le réseau social.

"J'ai deux utérus et deux cols de l'utérus !"

Mais comment cela est-il possible ? "Pour la petite histoire, je sais depuis l'âge de 17 ans que j'ai un utérus didelphe", a-t-elle confié. Selon l’Orphanet, cette maladie rare, qui touche environ 0,3 % des femmes, est une malformation utérovaginale en raison de l'absence de fusion des canaux müllériens. Les patientes peuvent être asymptomatiques ou souffrir de dyspareunie ou de dysménorrhée. On observe une fréquence plus élevée d'endométriose, ainsi que des problèmes de fertilité et de gestation, avec des chances sensiblement réduites de mener une grossesse à terme.

Avoir un utérus didelphe "signifie que j'ai deux utérus et deux cols de l'utérus ! Il y a beaucoup d'anomalies qui peuvent être liées à cette pathologie, mais le mien n'a que deux ovaires. J'ai donc un ovaire attaché à chaque utérus. On m'a toujours dit que si je parvenais à concevoir un enfant, j'aurais probablement des accouchements prématurés ou des fausses couches ! Eh bien, j'en suis à trois bébés qui sont arrivés à terme et deux des trois ont pointé leur bout de leur nez à la 41ème semaine !"

Grossesse rare : chaque fœtus a son propre utérus

C’est au cours de sa quatrième grossesse que l’Américaine a découvert qu’elle attendait un quatrième et un cinquième enfant. Le 23 mai 2023, lors d’une échographie, le médecin lui a annoncé qu’elle était enceinte de jumeaux, mais aussi qu’un fœtus était présent dans chacun de ses cavités utérines. "Un sacré miracle. (…) Nous étions époustouflés !"

Selon Shweta Patel, la gynécologue-obstétricienne qui s'occupe de la patiente au Women & Infants Center de l'Université de l'Alabama à Birmingham, cela se serait produit, car elle a ovulé séparément et qu’un ovule soit descendu dans chaque trompe de Fallope, "c'est-à-dire de chaque côté de l'utérus, puis que les spermatozoïdes soient remontés dans chaque utérus et que la fécondation ait eu lieu séparément."

Pour le moment, les deux bébés se portent bien et se développent normalement dans le ventre de leur mère. Les naissances des "filles", qui sont prévues à Noël, seront très surveillées. Au moment de l’accouchement, les contractions peuvent survenir à des moments différents, à quelques minutes, heures ou même jours d'intervalle. Kelsey Hatcher a ainsi conscience que des césariennes, pour l'un des deux bébés ou pour les deux, pourraient être nécessaires, en fonction de l'évolution de la situation.