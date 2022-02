Vivre et accoucher avec deux utérus : qu'est-ce la didelphie utérine ?

Comme l’a récemment dévoilé Evelyn Miller, star de la plateforme pornographique OnlyFans, il est possible de naître avec deux utérus. "J'utilise un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie personnelle, ce qui rend mon activité beaucoup plus facile physiquement et psychologiquement", témoigne-t-elle.

Prévalence

La didelphie utérine est une pathologie rare : on estime qu’elle touche environ une femme sur 2 000.

Diagnostic

Assez curieusement, la didelphie utérine passe souvent inaperçue. Ce n'est généralement qu'en cas d'échographie, de grossesse ou de problèmes liés au cycle menstruel qu’elle est diagnostiquée.

Origine

Cette pathologie apparaît avant la naissance, au cours du stade embryonnaire. Normalement, pendant cette période, les canaux müllériens de l'embryon femelle donnent naissance à des "cornes" qui finissent par fusionner pour former un seul utérus. Chez les personnes atteintes de didelphie utérine, cette fusion n'a pas lieu, constituant in fine deux ensembles.

Formes

La didelphie utérine peut prendre de nombreuses formes. Certaines femmes ont deux utérus, deux cols et deux vagins, tandis que d'autres n'ont qu'un seul vagin relié aux deux cols et aux deux utérus. Quelle que soit la configuration, les organes sont tous hébergés entre la vessie et le rectum.

Grossesses

Avoir deux utérus signifie qu'il est possible de mener une grossesse dans chacun d'eux, ce qui, selon le gynécologue Robert Zurawin, arrive à environ une femme sur 25 000 souffrant de didelphie utérine.

Il est également possible que les utérus séparés puissent héberger des grossesses distinctes. C'est le cas d'une femme britannique qui, en 2006, a donné naissance à trois bébés. Le trio était composé de jumeaux qui avaient été conçus dans un utérus, tandis que le troisième enfant s'était développé dans l'autre. Cet incroyable événement était le résultat de deux ovules, fécondés par deux spermatozoïdes différents.

Dangers

La complexité de la didelphie utérine peut rendre les grossesses plus difficiles en raison de la proximité des deux organes. Les trois bébés que nous venons d'évoquer sont par exemple nés extrêmement petits.