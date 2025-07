Vaccination d'urgence : une arme sous-estimée contre les épidémies

L'ESSENTIEL La vaccination d'urgence a permis de réduire de 60 % les décès liés à cinq grandes maladies infectieuses dans les pays à faible revenu.

Elle freine la propagation des épidémies et génère d'importants bénéfices économiques.

Pourtant, son avenir est menacé par la baisse des financements internationaux.

La vaccination d'urgence a permis de réduire de près de 60 % les décès liés à des maladies infectieuses telles que le choléra, la rougeole, la fièvre jaune, la méningite et Ebola, entre 2000 et 2023, dans 49 pays à faible revenu. C’est la conclusion d’une étude parue le 9 juillet dans le British Medical Journal (BMJ) Global Health.

Un rempart efficace contre les virus meurtriers

L'analyse porte sur 210 épidémies et les résultats sont sans appel : pour la fièvre jaune, la vaccination d'urgence a entraîné une baisse de 99 % des décès. Pour Ebola, la mortalité chute de 76 %. Ces campagnes ont aussi permis de freiner la propagation des maladies. "Pour la première fois, nous sommes en mesure de quantifier de manière exhaustive les avantages, en termes humains et économiques, du déploiement de vaccins contre les épidémies", s’est réjouie Sania Nishtar, cheffe de Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins, dans un communiqué.

Au-delà de la santé publique, les bénéfices sont également financiers. L'étude estime que ces campagnes ont permis d'éviter pour environ 27 milliards d’euros de pertes économiques, en limitant les décès et les handicaps. Un montant probablement sous-estimé, selon les auteurs, car il ne prend pas en compte les coûts sociaux et systémiques liés aux épidémies.

Vacciner vite pour sauver plus

Cette publication arrive alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte sur une recrudescence mondiale des maladies pourtant évitables par la vaccination. En cause : la désinformation, mais aussi la baisse des financements internationaux. Washington a récemment annoncé la fin de son soutien à Gavi, au moment même où l'organisation tente de renforcer ses ressources.

L'efficacité de la vaccination d'urgence repose sur la rapidité d'intervention et la disponibilité de vaccins adaptés. Elle constitue un levier crucial face aux pandémies, d'autant plus dans des pays où les systèmes de santé sont fragiles. "Cette étude démontre clairement le pouvoir des vaccins comme réponse rentable face au risque croissant d’épidémies", insiste Sania Nishtar. Un rappel essentiel alors que le monde n’a pas encore tiré toutes les leçons de la crise du Covid-19, et que les futures pandémies ne sont pas une hypothèse, mais une quasi-certitude.