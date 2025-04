La baisse de la vaccination entraîne une recrudescence de maladies évitables, alerte l’ONU

L'ESSENTIEL Dans un communiqué, l'OMS, l'Unicef et l'Alliance du vaccin (Gavi) ont signalé une augmentation inquiétante des maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole, la méningite et la fièvre jaune.

Ces épidémies surviennent dans un contexte de coupes budgétaires imminentes, de désinformation, de croissance démographique et de crises humanitaires.

Les autorités sanitaires appellent à des investissements afin de renforcer les programmes de vaccination et préserver les progrès réalisés au cours des 50 dernières années.

Rougeole, méningite et fièvre jaune… Ces dernières années, ces maladies, dont il est possible de se protéger grâce à la vaccination, sont en augmentation dans le monde, "mettant des vies en danger et exposant les pays à des coûts accrus pour traiter les maladies et répondre aux flambées." En outre, des pathologies comme la diphtérie, longtemps maîtrisées ou pratiquement disparues dans de nombreux pays, risquent de réapparaître. C’est qu’ont signalé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Unicef et l'Alliance du vaccin (Gavi) dans un communiqué commun, publié ce 23 avril.

Méningite, rougeole, fièvre jaune : une hausse inquiétante des cas dans le monde

D’après les données, la rougeole, une infection virale extrêmement contagieuse qui se manifeste par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite, une conjonctivite et une éruption sur la peau, "fait un retour particulièrement dangereux." En effet, depuis 2021, le nombre de personnes infectées croît d'année en année, suivant la baisse de la couverture vaccinale observée pendant et depuis la pandémie de Covid-19 dans de nombreuses catégories de population. "On estime que le nombre de cas de rougeole a atteint 10,3 millions en 2023, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022." Une hausse qui risque de se poursuivre en 2025, selon les autorités sanitaires. "Au cours des 12 derniers mois, 138 pays ont signalé des cas de rougeole, dont 61 ont connu des épidémies importantes ou perturbatrices – le nombre le plus élevé observé sur une période de 12 mois depuis 2019."

En ce qui concerne la méningite, une inflammation des méninges qui entourent le cerveau et la moelle épinière, les cas ont également fortement augmenté en 2024 en Afrique. Un scénario similaire risque de se produire en 2025. "Rien qu'au cours des trois premiers mois de cette année, plus de 5.500 cas suspects et près de 300 décès ont été signalés dans 22 pays. Cela fait suite aux quelque 26.000 cas et près de 1.400 décès recensés dans 24 pays l'année dernière." Dans le même continent, le nombre de personnes touchées par la fièvre jaune, une maladie hémorragique virale aiguë, croît aussi, avec 124 cas confirmés signalés dans 12 pays en 2024. "Dans la Région OMS des Amériques, des flambées de fièvre jaune ont été confirmées depuis le début de l'année, avec un total de 131 cas dans 4 pays", peut-on lire dans le communiqué.

Une baisse de la vaccination dans un contexte de désinformation et de coupes budgétaires

Ces flambées surviennent dans un contexte de réduction des financements mondiaux. D’après l'OMS, l'Unicef et Gavi, les efforts de vaccination sont de plus en plus menacés en raison des coupes budgétaires imminentes, mais également de la désinformation, la croissance démographique, les crises humanitaires. "La crise financière mondiale limite considérablement notre capacité à vacciner contre la rougeole plus de 15 millions d'enfants vulnérables dans les pays fragiles et touchés par des conflits", a précisé Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Face à cette situation inquiétante, les autorités sanitaires appellent à poursuivre les investissements urgents et soutenus pour renforcer les programmes de vaccination et préserver les progrès significatifs réalisés en matière de réduction de la mortalité infantile. "Les vaccins ont sauvé plus de 150 millions de vies au cours des cinq dernières décennies", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.