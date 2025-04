Covid-19 : une campagne de vaccination pour les plus fragiles débute ce lundi

L'ESSENTIEL La nouvelle campagne de vaccination contre la covid-19 se tient du 14 avril au 14 juin 2025.

Elle s'adresse en priorité aux personnes vulnérables dont la protection immunitaire diminue rapidement.

La précédente campagne de renouvellement vaccinal, déployée en 2024, avait permis de réaliser un total de 450.000 injections.

Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de renouvellement vaccinal contre la Covid-19 ce lundi 14 avril. Visant en priorité les personnes les plus fragiles, il est prévu qu’elle dure jusqu’au 14 juin 2025, "avec la possibilité d’une extension jusqu’au 14 juillet si la situation épidémiologique le justifie."

Covid-19 : un renouvellement de vaccination pour être protégé cet été

“Le virus ne prend pas de vacances, et sa circulation estivale nous oblige à agir dès le printemps pour protéger nos aînés et les personnes fragiles, déjà exposés à d’autres risques comme les fortes chaleurs. À l’approche de l’été, nous appelons à la vaccination de ces publics prioritaires”, explique le Dr Grégory Emery, Directeur général de la Santé, dans le communiqué.

Les personnes concernées par le dispositif sont :

toutes les personnes âgées de 80 ans et plus ;

les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge ;

les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge ;

toute personne à très haut risque de développer une forme grave, selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec l’équipe soignante.

L’ensemble de ces publics font l’objet d’une attention particulière, car leur protection immunitaire diminue plus rapidement que les autres. En effet, chez eux, une injection apporte une protection d’environ 3 mois contre 6 pour le reste de la population.

Le ministère de la Santé précise que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et ouverte à toutes et tous. "Les proches aidants et l’entourage des personnes ciblées par les recommandations peuvent ainsi se faire vacciner afin de protéger les plus fragiles", ajoute-t-il.

Campagne de vaccination : où se faire vacciner ?

Pour les résidents en établissement (EHPAD, USLD, résidences autonomie), il n’y aura pas besoin de se déplacer pour recevoir le vaccin contre la Covid-19. Le renouvellement vaccinal sera proposé directement au sein de leur structure.

Pour tous les autres, l’injection, prise en charge à 100 %, pourra être réalisée par :

un médecin généraliste ou spécialiste ;

en pharmacie ;

en cabinet infirmier ;

en cabinet de sage-femme ;

ou au sein des services hospitaliers où la personne est suivie.

Les autorités sanitaires profitent également du lancement du dispositif pour rappeler que la lutte contre le SARS-CoV-2 passe également par les gestes barrières. C’est-à-dire "l’aération, le lavage régulier des mains, et le port du masque quand on tousse, on est enrhumé ou on a de la fièvre ou, en présence de personnes fragiles".

Lors de la campagne de renouvellement vaccinal organisée en 2024, 450.000 injections avaient été réalisées.