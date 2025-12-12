Ses 8 boissons énergisantes par jour lui provoquent un AVC

L'ESSENTIEL Un homme de 54 ans a été hospitalisé pour un AVC.

Les médecins ont découvert que le patient buvait en moyenne 8 boissons énergisantes par jour. Ce qui faisait grimper fortement sa tension artérielle.

Les médecins appellent à une meilleure prévention et un meilleur encadrement de ces boissons très riches en caféine.

Un Britannique de 54 ans, en apparente bonne santé, a fait un AVC qui a laissé des séquelles. Lorsque les médecins l’ont interrogé sur ses facteurs de risque, ce sportif ne présentait aucune des mauvaises habitudes pointées du doigt : pas d’alcool, pas de drogue, pas de tabac… En revanche, il buvait 8 boissons énergisantes par jour !

Pour l’équipe médicale qui l’a pris en charge, pas de doute sa consommation excessive de boissons ultra caféine est à l’origine de sa présence à l'hôpital.

8 boissons énergisantes par jour : sa tension artérielle plus de 3 fois supérieure à la normale

Selon l’étude de cas sur le sujet publiée dans la revue "BMJ Case Reports", le quinquagénaire s’est présenté à l'hôpital avec des troubles de coordination des mouvements et le côté gauche de son corps engourdi. Les scanners ont montré qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral dans la partie la plus profonde de son cerveau : le thalamus.

Sa tension artérielle atteignait 254/150 mmHg, alors qu’elle doit être inférieure à 140/90 mmHg pour être considérée comme normale. Le malade a été hospitalisé jusqu'à ce que sa tension artérielle tombe à 170. Mais de retour chez lui, la pression artérielle a à nouveau explosé, malgré les traitements. En cherchant l’origine possible du trouble, les médecins ont découvert que le cinquantenaire avait l’habitude de boire huit canettes de boisson énergisante en moyenne par jour. Cela représente un apport quotidien en caféine de 1.280 mg, soit plus de trois fois supérieure à la dose maximale recommandée.

"À l'arrêt de cette consommation, sa pression artérielle s'est normalisée et les antihypertenseurs ont été stoppés avec succès", précisent les médecins dans leur article. Toutefois, le Britannique garde des séquelles de son AVC. "J’ai toujours un engourdissement du côté gauche de la main et des doigts, du pied et des orteils, même huit ans plus tard", a-t-il confié.

Pas assez de prévention sur les effets néfastes des boissons énergisantes

"Je n’étais évidemment pas conscient des dangers que la consommation de boissons énergisantes me faisait courir", a confié le patient dans l’étude qui retrace son histoire médicale.

D’ailleurs, les auteurs de l'article, Dr Martha Coyle et Dr Sunil Munshi du Nottingham University Hospitals NHS Trust, appellent à un meilleur encadrement des boissons énergisantes et à une sensibilisation plus importante du grand public sur leurs risques cardiovasculaires.

"On entend régulièrement parler des effets néfastes de l'alcool et du tabac sur la santé, mais très peu de la consommation de boissons énergisantes, une tendance de plus en plus répandue et modifiable", soulignent-ils.

"Nous estimons que le renforcement de la réglementation des ventes et des campagnes publicitaires pour les boissons énergisantes (qui ciblent souvent les jeunes) pourrait être bénéfique pour la santé cérébro-vasculaire et cardio-vasculaire future de notre société", concluent-ils