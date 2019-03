Une boisson énergisante interdite après avoir provoqué des érections de plusieurs heures

Suite à des rapports faisant état d'érections dangereusement prolongées, une boisson énergisante a été retirée de la consommation en Afrique. Comme les autorités sanitaires le soupçonnaient, une analyse scientifique des ingrédients du liquide a montré qu'il contenait en fait du Viagra.

La Zambia Medicines Regulatory Authority a averti le public pour la première fois en janvier après qu'un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux aient suggéré que le "Power Natural High Energy Drink SX" avait été mélangé avec du Viagra. Un consommateur s'est même plaint que la boisson lui avait causé une érection prolongée de six heures et une transpiration abondante.

Viagra

Les autorités locales ont alors ordonné aux consommateurs de ne pas boire ce produit jusqu'à ce que toutes les enquêtes soient terminées, mais les ventes ont continué d’augmenter en Zambie, d'après BBC News. Produite là-bas, la boisson est également exportée vers d'autres pays, comme l'Ouganda, le Malawi et le Zimbabwe. L'emballage du flacon indique que le breuvage peut "augmenter la libido" et agir comme un "aphrodisiaque".

Le Lusaka Times rapporte que des tests récents effectués dans des laboratoires au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont montré que la boisson contient du citrate de sildénafil, un médicament contre la dysfonction érectile qui est vendu sous la marque Viagra. Seulement 250 millilitres de la boisson contenait entre 68,5 et 71,3 milligrammes du médicament. Une dose importante, sachant qu’il est recommandé aux hommes de prendre 50 mg de Viagra au début du traitement.

Se rendre aux urgences

En janvier dernier, la société qui a produit la boisson, Revin Zambia Limited, a déclaré à la BBC qu'elle ignorait que la boisson contenait des traces de viagra. Elle ne s’est pas encore exprimée sur les derniers tests.

Si une érection se prolonge plus de quatre heures, les autorités recommandent de se rendre aux urgences, car cela peut endommager les tissus du pénis. Le Viagra peut également entraîner de nombreux effets secondaires, comme des maux de tête, des bouffées de chaleur, des douleurs d'estomac ou une vision anormale. Par ailleurs, prendre un médicament sans le savoir peut avoir des interactions potentiellement dangereuses avec d’autres traitements. Il est enfin possible que des enfants et des femmes aient consommé la boisson, ce qui n'est évidemment pas recommandé. En conséquence, les autorités sanitaires zambiennes ont déclaré que la boisson frelatée constituait une menace pour la santé publique et ont ordonné le rappel du produit Natural Power High Energy Drink SX.