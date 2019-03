Résoudre les problèmes d’érection grâce à du venin d’araignée

L’araignée banane est capable de tuer un homme en une seule morsure, mais elle pourrait aussi en soigner certains. Des chercheurs brésiliens ont utilisé son venin pour fabriquer un médicament contre les troubles de l’érection. Leurs résultats ont été publiés dans The Journal of Sexual Medicine.

Une morsure très dangereuse

L’araignée banane, Phoneutria nigriventer, doit son nom à sa cachette : c’est principalement dans les régimes de banane qu’on la retrouve. Son venin est très dangereux, sa morsure est trente fois plus forte que celle du serpent à sonnettes. Chez l’homme, elle provoque le priapisme, des érections longues et douloureuses, qui vont finir par tuer la victime. Cette propriété du venin a intéressé les chercheurs brésiliens.

Une érection d'une heure

Les scientifiques ont extrait la molécule responsable de l’érection, la PnPP-19, en supprimant la toxicité de la substance pour fabriquer un gel. Pour ce faire, ils ont synthétisé plusieurs fois la molécule, ce qui a permis de garder ses propriétés tout en supprimant sa nocivité. Ensuite, les chercheurs ont testé son efficacité sur des rats impuissants, ceux-ci sont parvenus à avoir une érection en 20 minutes. Le flux sanguin vers le sexe des rongeurs a augmenté de 113 %, sans aucune stimulation, et le gonflement du pénis a durée environ une heure. L’application du gel sur la peau ou son injection n’ont généré aucun effet secondaire.

Des tests sur l'homme

Pour les chercheurs, le médicament est plus efficace que le viagra. Il pourrait être utilisé en alternative pour les personnes qui ne peuvent justement pas prendre la pilule bleue : les diabétiques, les hypertendus et les femmes. Des recherches sont menées en ce moment sur des volontaires sains pour tester l’efficacité du traitement et ses potentiels effets secondaires sur l’homme.