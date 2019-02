Hypertension : 30 minutes de marche par jour contribuent à faire baisser la tension artérielle

30 minutes d'exercice le matin font baisser la tension artérielle pour le reste de la journée, notamment chez les hommes ou les femmes d’un âge avancé et en surpoids. Ce résultat, tiré d’une nouvelle recherche, peut encore être amélioré si les patientes font des pauses fréquentes au cours de leur journée de travail.

"Les effets sur la santé de l'exercice physique et de la sédentarité ont été jusqu’ici étudiés séparément. Nous voulions donc savoir s'il existait un effet combiné de ces comportements sur la tension artérielle", a déclaré Michael Wheeler, directeur de l’étude (Baker Heart and Diabetes Institute, en Australie).

Trois scénarios

67 hommes et femmes (âgés de 55 à 80 ans) souffrant d’hypertension ont suivi trois scénarios différents à 6 jours d’intervalle : rester assis pendant 8 heures, sans faire d’exercice physique ; rester assis pendant une heure, faire 30 minutes de marche sur un tapis roulant, puis rester assis pendant 6 heures et 50 minutes ; rester assis pendant une heure, faire 30 minutes de marche sur un tapis roulant, puis rester assis pendant 6 heures et 50 minutes en marchant 3 minutes toutes les demi-heures.



Les chercheurs ont alors constaté que la tension artérielle moyenne était réduite chez les hommes et les femmes qui marchaient le matin, comparativement à ceux qui ne faisaient pas d'exercice. Une réduction significative de la tension artérielle systolique* moyenne a aussi été constatée chez les femmes lorsqu'elles combinaient l'exercice du matin avec des pauses fréquentes tout au long de la journée, mais pas chez les hommes.

Une "tueuse silencieuse"

L’hypertension artérielle constitue un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires (insuffisance coronaire, AVC, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, anévrysme artériel, dissection aortique, arythmie, démence..)… Les professionnels l’appellent même la "tueuse silencieuse", complète le Pr Claire Mounier-Vehier, cardiologue et présidente de la Fédération française de cardiologie, avant de poursuivre : "la maladie est le plus souvent silencieuse mais peut se manifester par un ensemble de symptômes non spécifiques : fatigue, maux de tête matinaux, vertiges, mouches dans les yeux, bourdonnements d’oreilles, palpitations, troubles de la concentration ou encore sensation de poitrine oppressée sont autant de signes de la maladie."



Aujourd’hui, l’hypertension artérielle (HTA) touche 15 millions de personnes en France, soit près d’un adulte sur trois. Selon l'étude Esteban récemment publiée par Santé publique France, 36% des hommes adultes sont aujourd’hui hypertendus, contre 25% des femmes. 60% des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent par ailleurs de cette pathologie ; des chiffres qui grimpent à 80% chez les plus de 80 ans.

*La pression systolique correspond à la pression qui règne dans les vaisseaux au moment où le coeur se contracte.