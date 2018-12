Hypertension artérielle : le sport aussi efficace que les médicaments ?

14 millions de Français souffrent d’hypertension artérielle (HTA). Les traitements antihypertenseurs permettent d’agir sur la maladie et sur ses conséquences (accident vasculaire-cérébral, insuffisance rénale, etc), mais dans certains cas, changer de mode de vie peut aussi contribuer à se soigner. Jusqu’ici, aucune étude n’avait comparé les effets des médicaments et du sport sur la diminution de l’hypertension artérielle.

Des chercheurs de plusieurs universités et institutions européennes se sont penchés sur le sujet et publient leurs résultats dans le British Journal of Sports Medicine. Ils constatent que le sport est aussi efficace que les médicaments, voire même plus efficace dans certains cas - même s'il est important de ne jamais arrêter un traitement sans avis médical.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?

L’hypertension artérielle est un excès de pression à l’intérieur des artères, pour établir le diagnostic de la maladie, il faut mesurer la tension au repos. Lors de la mesure, deux chiffres sont indiqués, si le premier dépasse 140 mm de mercure et/ou le second 90 mm de mercure, la personne souffre de HTA.

Près de 400 études rassemblées

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont collecté les données de 39 742 patients. Ils ont analysé 194 études cliniques sur l’effet des antihypertenseurs sur la tension et 197 sur l’impact du sport sur cette même donnée. Les scientifiques ont constaté que pour les patients dont la tension est normale, faire de l’exercice physique, comme de la natation ou de la course à pied, est plus efficace que les médicaments pour diminuer la pression artérielle. Chez les patients atteints de HTA, le sport est aussi efficace que les antihypertenseurs. Par ailleurs, ils concluent que la combinaison d’une activité d’endurance à une activité de résistance dynamique (comme le travail de la force musculaire) permet de réduire efficacement la pression artérielle.

Ces conclusions ne sont pas un appel des chercheurs à cesser tout traitement contre la HTA, mais ils espèrent qu’elles pourront motiver plus de médecins à prescrire de l’exercice physique à leurs patients. En France, aujourd'hui, un adulte sur deux ignore qu'il est atteint d'hypertension artérielle.