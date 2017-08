Efforts musculaires

Les femmes ont plus d’endurance que les hommes

Selon une étude, les hommes se fatigueraient plus vite que les femmes lors d’efforts musculaires du quotidien.

Voilà une étude qui brisera bien des clichés. Les femmes seraient plus endurantes que les hommes lors d’efforts musculaires du quotidien, selon des travaux publiés dans la revue Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. A âge égal et capacités athlétiques similaires, la femme manifesterait moins de fatigue musculaire que l’homme.

L’échantillon de cette étude est certes restreint – huit hommes et neuf femmes – mais il donne lieu à des résultats inattendus. Pour les travaux, il a été demandé aux participants de réaliser des séries de 200 flexions du pied, aussi vite que possible.





Les femmes tiennent sur la longueur

La vitesse, la puissance et la force rotationnelle de leurs mouvements, ainsi que l’activité électrique de leurs muscles ont été enregistrées. Les chercheurs se sont concentrés sur les flexions de pied qui stimulent les muscles de l’arrière de la jambe afin de reproduire des gestes quotidiens, comme la marche ou la tenue sur place.

Les résultats montrent que les hommes étaient plus rapides et puissants au début, mais se fatiguaient plus rapidement que les femmes. Les chercheurs ont ainsi trouvé une différence « significative » entre les deux groupes.

« Nous savons depuis quelques temps que les femmes sont moins fatigables que les hommes lors des tests de force musculaire isométrique (exercices statiques dans lesquels les articulations restent immobiles, comme porter un poids) mais nous voulions savoir si cela était aussi vrai lors de mouvements plus dynamiques et pratiques du quotidien », écrivent les chercheurs. La réponse est oui !