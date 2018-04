Viagra féminin et masculin : retour sur une véritable révolution sexuelle

Il y a 20 ans, en cherchant à développer un nouveau médicament contre l’hypertension artérielle et l'angine de poitrine, le laboratoire Pfizer se rend compte d’un effet secondaire inattendu, mais dont aucun des malades masculins ne se plaint : des érections prolongées et de bonne qualité. Le Viagra est né. Il marche dans beaucoup de troubles de l’érection et devient le déclencheur d'une révolution sexuelle, pour les hommes bien sûr, mais également pour les femmes.

Naissance d’une révolution sexuelle

Le 27 mars 1998, le laboratoire Américain Pfizer lance donc sur le marché français une véritable "bombe" sexuelle. Le Viagra bénéficie d’une promotion particulièrement efficace, y compris dans la presse grand public, où le nom commercial, étant interdit de promotion, devient la "petite pilule bleue". Succès immédiat : le bouche à oreille, tant chez les médecins que chez les hommes "en panne", fait le reste. Et ce ne sont pas les trois contre-indications parfaitement connues (en cas d’infarctus de moins de six mois, en cas d’accident vasculaire cérébral de moins de six mois et d’angine de poitrine instable) qui changeront la donne.

Le succès de la "petite pilule bleue" est tel que plus de 37 millions d'hommes à travers le monde auraient déjà consommé du Viagra et 65 millions d'ordonnances auraient été prescrites. Le prix du comprimé a rapidement monté jusqu'à 50 dollars (40 euros environ) avant de redescendre avec la sortie des génériques : le Viagra s’appelle maintenant le citrate de sildénafil !

Un sujet tabou

Un homme de plus de 40 ans sur 3 serait concerné par des dysfonctions érectiles. Un sur 5 finit par consulter un médecin, souvent sur l’incitation du partenaire. Les troubles de l’érection, dans une grande partie des cas, sont liés au vieillissement du corps. Stress, fatigue, surmenage, hypertension artérielle, cholestérol, diabète ou encore dépression s’accompagnent très souvent de troubles de l’érection, par altération des vaisseaux. Rassurez-vous, il existe des solutions qui n’altèrent en rien les traitements de ces maladies. Les médicaments comme le Viagra renforcent le cercle vertueux d’un rapport sexuel réussi, qui donne envie d’en avoir un autre et redonnent de la confiance en soi.

Le « Viagra féminin »

Une révolution sexuelle a donc été lancée par le Viagra, mais pas seulement pour les hommes. Rapidement, les femmes ont demandé son "équivalent" pour attiser le désir. Le premier "Viagra féminin" a donc finalement obtenu de l’agence du médicament américaine, la FDA, une autorisation de mise sur le marché fin 2015.

Cette petite pilule rose, contenant de la flibansérine, est commercialisée sous le nom d’Addyi. Contrairement au Viagra masculin, qui agit sur l’organe génital pour favoriser l’érection sans stimuler son désir, la flibansérine agit uniquement sur le cerveau, le chef d’orchestre du désir. Selon plusieurs études, près de 40 % des femmes non ménopausées souffriraient d’un manque de désir sexuel.

En limitant la sécrétion de sérotonine, la flibansérine est censée réveiller la libido chez la femme, mais les mécanismes d’action ne sont pas encore parfaitement connus. Cette petite pilule rose se présente comme un médicament révolutionnaire capable de résoudre les dysfonctions sexuelles. Mais c’est loin d’être le cas. Comme le précise la FDA, environ 10 % des femmes qui ont pris Addyi ont rapporté une amélioration de leurs rapport sexuels et de leur désir par rapport aux femmes sous placebo.

Attention aux mélanges

Décrit comme un aphrodisiaque au sens de stimulant sexuel, c’est un désinhibiteur permettant de lever certains blocages. En outre, il existe un risque d’interaction avec l’alcool et des effets secondaires : la flibansérine peut causer une chute de tension, des vertiges et une perte de connaissance. Des risques accrus avec la consommation d’alcool et certains médicaments inhibiteurs de CYP 3A4 comme des antirétroviraux, des antiépileptiques ou certains médicaments cardiovasculaires. Tout n'est donc pas rose, mais pour les hommes comme pour les femmes, la révolution sexuelle est en marche !