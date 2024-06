Boissons énergisantes et crise cardiaque : des médecins appellent à la prudence

L'ESSENTIEL Comme aux Etats-Unis, le marché des boissons énergisantes est en plein essor en France.

Outre la caféine, la plupart de ces produits contiennent d'autres ingrédients stimulants tels que la taurine, la guarana et la glucuronolactone.

Les boissons énergisantes peuvent selon des médecins américains potentiellement déclencher des "arythmies mortelles" chez les patients souffrant de maladies cardiaques génétiques.

Des médecins vivant aux Etats-Unis viennent de tirer la sonnette d’alarme : les boissons énergisantes peuvent selon eux potentiellement déclencher des "arythmies mortelles" chez les patients souffrant de maladies cardiaques génétiques.

Pour parvenir à cette conclusion, les médecins ont analysé une cohorte composée de 144 personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque. Parmi elles, sept (5 %) ont indiqué avoir consommé une ou plusieurs boissons énergisantes peu avant le drame.

"Le marché des boissons énergisantes aux États-Unis connait une croissance constante ces dernières années, ce qui a suscité des inquiétudes quant à leurs effets. Les boissons énergisantes n'étant pas réglementées par la Food and Drug Administration (FDA), il est primordial d'étudier l’impact de ces produits sur nos patients", explique le directeur de l’étude Michael J. Ackerman, par ailleurs cardiologue à la Mayo Clinic.

Les boissons énergisantes contiennent entre 80 mg et 300 mg de caféine par cannette, contre 100 mg dans une tasse de café moyenne. Outre la caféine, la plupart de ces produits contiennent d'autres ingrédients stimulants tels que la taurine, la guarana et la glucuronolactone.

Boissons énergisantes : "nous serions négligents si nous ne tirions pas la sonnette d'alarme"

Le Dr Michael J. Ackerman explique : "Bien qu'il semble y avoir une relation temporelle entre les boissons énergisantes et l'arrêt cardiaque soudain des sept patients que nous avons examinés, leur consommation s'est très probablement combinée à d'autres variables, le tout provoquant un arrêt cardiaque soudain. Je parle ici par exemple du manque de sommeil, de la déshydratation, d’un régime, d’un jeûne, de médicaments ou du post-partum."

"Mon équipe et le groupe de la Mayo Clinic sommes parfaitement conscients qu'il n'existe pas de preuve formelle que les boissons énergisantes provoquent effectivement des arythmies potentiellement mortelles et que davantage de données sont nécessaires, mais nous serions négligents si nous ne tirions pas la sonnette d'alarme", juge-t-il au sortir de son enquête.

Le Dr Michael J. Ackerman conclut : "Bien que le risque relatif soit faible et que le risque absolu de mort subite après la consommation d'une boisson énergisante soit encore plus faible, les patients souffrant d'hypertension artérielle et de diabète de type 2 ne sont pas à l'abri d'une crise cardiaque lorsqu’ils boivent ce type de produits."

Boissons énergisantes : que recommandent les autorités françaises ?

Comme aux Etats-Unis, le marché des boissons énergisantes est en plein essor en France, avec un chiffre d’affaires annuel frôlant les 200 millions d’euros et une croissance de 7 % en 2023.



Environ 32 % des Français qui boivent des boissons énergisantes les consomment lors d’occasions festives (bars, discothèques, concerts), 41 % en lien avec une activité sportive et 16 % en mélange avec de l'alcool.

La DGCCRF rappelle que consommer de la caféine au-delà de 400 mg par jour peut causer des palpitations, une tachycardie, des tremblements, de l’anxiété ou encore des troubles du sommeil. "S’agissant de la taurine et de la glucuronolactone, il n’a pas été démontré l’existence d’un danger avéré aux doses proposées", peut-on lire sur son site.

L’Anses signale de son côté que "la consommation conjointe de boissons dites énergisantes et d’alcool favorise des situations à risque dues à une surestimation par la personne de ses aptitudes, ce qui peut l’amener à poursuivre sa consommation d’alcool et à augmenter la prise de risques".