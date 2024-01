Les boissons énergisantes nuisent à la santé mentale des jeunes

L'ESSENTIEL Les boissons dites "énergisantes" sont présentées comme des produits possédant des propriétés stimulantes tant au niveau physique qu’intellectuel.

En raison de leur prix inférieur à celui de l'eau en bouteille au Royaume-Uni, leur consommation est fréquente chez les jeunes, encore plus chez les garçons que chez les filles.

Le fait de boire ces produits est lié à des comportements à risque, de mauvais résultats scolaires, des troubles du sommeil, des troubles mentaux ou encore à une résistance à l'insuline.

Caféine, taurine, édulcorants, extraits de plantes (ginseng, guarana)… Ces ingrédients sont retrouvés dans les boissons dites "énergisantes". Ces dernières "sont présentées aux jeunes, dans des publicités en ligne, de jeux vidéo, de la télévision et de paris sportifs, comme un moyen d'améliorer leur énergie et leurs performances. Cela fait près de dix ans que nous nous inquiétons de leurs effets sur la santé, après avoir découvert qu'elles étaient vendues à des enfants de 10 ans pour seulement 25 livres, ce qui est moins cher que l'eau en bouteille", a déclaré Amelia Lake, professeur spécialisée en nutrition à l’université de Teesside (Angleterre).

Dans une récente publication, la chercheuse et son équipe ont confirmé que la consommation de ces produits n’était pas sans risques pour la santé physique et mentale des jeunes. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont passé en revue les données de 57 recherches, portant sur plus de 1,2 million d'enfants et d’adolescents dans plus de 21 pays, pour identifier les effets des boissons énergisantes consommées par les jeunes jusqu'à l'âge de 21 ans.

Violence, suicide, insomnies… Des boissons néfastes pour les jeunes

Selon les résultats, publiés dans la revue Public Health, les garçons boivent plus souvent des boissons énergisantes que les filles. En outre, la consommation de ces produits était associée à une hausse des comportements à risque, tels que la consommation de substances, la violence et les rapports sexuels non protégés. Autre constat : le fait d’en boire provoquait des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents, notamment l'anxiété, le stress, la dépression et des pensées suicidaires.

Les auteurs ont également établi un lien entre la consommation de boissons énergisantes et un risque élevé de mauvais résultats scolaires, de troubles du sommeil, des mauvaises habitudes alimentaires, de symptômes du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), d’une résistance à l'insuline, de caries et d’usure érosive des dents.

"Nous devons agir maintenant"

"Cette étude vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que les boissons énergisantes sont nocives pour la santé, le comportement et l’éducation des enfants et des adolescents", a écrit l’équipe. Elle affirme qu’elle met en évidence la nécessité d'une action réglementaire visant à restreindre la vente et le marketing des boissons énergisantes auprès des jeunes. "Nous devons agir maintenant."