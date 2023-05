Boissons énergisantes : elles pourraient impacter les muscles

L'ESSENTIEL Les boissons énergisantes pourraient ralentir le développement et la réparation musculaire.

Les taux élevés de caféine et de stimulants pourraient être en cause.

Les chercheurs souhaitent l'organisation de nouvelles études pour mieux comprendre les effets des ingrédients de ces boissons sur la santé.

Après une nuit courte, avant un examen, une séance de sport ou une soirée... de nombreuses personnes se tournent vers les boissons énergisantes lorsqu'elles ont besoin d'un coup de boost. Mais ces breuvages - très riches en caféine, sucre et autres stimulants comme la taurine ou la L-carnitine - sont souvent pointés du doigt pour leur impact négatif sur la santé.

Une étude publiée dans la revue Scientific Reports le 25 mai 2023 met en lumière un autre effet néfaste possible : les boissons énergisantes freineraient la réparation musculaire.



Les boissons énergisantes impactent les muscles



Pour déterminer l'impact des boissons énergisantes sur la santé des muscles, les chercheurs ont étudié huit références différentes des marques Red Bull, Monster, Rockstar et Celsius. Des cellules musculaires ont été exposées in vitro à ces liquides. Les résultats ont montré que toutes les boissons énergisantes testées rendaient la formation des fibres musculaires plus difficile et affectaient des marqueurs impliqués dans le développement musculaire.



"Alors que les boissons énergisantes à une dilution de 1:50 (1 dose de boisson pour 50 d'eau, ndlr) dans un milieu de différenciation n'ont pas causé de morts cellulaires significatives, la plupart d'entre elles à une dilution de 1:5 (1 dose pour 5 d'eau) ont induit environ 20 à 30 % de mort cellulaire, à l'exception de RedBull Zero ne présentant pas de différence significative entre la dilution 1:50 et 1:5", écrivent les auteurs de l'étude.

Par ailleurs, "les résultats indiquent que toutes les boissons énergisantes ont un effet inhibiteur sur la différenciation myogénique (phénomène biologique qui conduit à la formation des tissus musculaires différents, NDLR) C2C12, avec une certaine variation entre les boissons", ajoute l'équipe scientifique.

boissons énergisantes : des recherches supplémentaires sur les recettes nécessaires



Les résultats de cette étude suggèrent ainsi que certaines boissons énergisantes peuvent retarder la réparation et le développement musculaire. Cette découverte s'ajoute à de précédentes recherches ayant entraîné des interrogations sur les conséquences sur la santé d'une consommation excessive de ces breuvages, en particulier pour les systèmes cardiovasculaire et neurologique



Les chercheurs appellent ainsi à ce que de futurs travaux étudient "les ingrédients uniques ou une combinaison d'ingrédients associés à des effets néfastes sur la santé afin d'établir des réglementations sur les boissons énergisantes".