Troubles du rythme

Boissons énergisantes : un jeune consommateur sur 2 a des effets indésirables

Selon une étude canadienne, plus de la moitié des jeunes et des jeunes adultes qui consomment des boissons énergisantes signalent des effets négatifs sur leur santé. Un problème de santé publique à l'heure où la consommation de ces boissons, avec vous sans alcool augmente dans le monde.

Dans une enquête nationale auprès des jeunes Canadiens, plus de la moitié de ceux qui ont déjà consommé une boisson énergisante déclarent avoir éprouvé au moins un effet indésirable sur sa santé, notamment un rythme cardiaque accéléré (tachycardie), des nausées et, dans de rares cas, des convulsions.

Le café jusqu’ici surtout étudié

À l'heure actuelle, la législation canadienne vise à interdire la commercialisation des boissons énergisantes aux enfants et il n'est pas recommandé que ces boissons soient utilisées par les personnes qui font des activités sportives.

« La plupart des études sur les risques des boissons énergisantes réalisées à ce jour se sont focalisées sur le café pour évaluer les effets sur la santé, mais il est clair que ces produits posent un plus grand risque pour la santé », a déclaré David Hammond, professeur à l'Université de Waterloo.

De nombreux troubles

Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont interrogés 2 055 jeunes Canadiens âgés de 12 à 24 ans. Parmi ceux qui ont déclaré consommer des boissons énergisantes à un moment de leur vie, 55,4% déclarent avoir éprouvé un effet indésirable sur leur santé.

Parmi ceux qui ont signalé des effets indésirables sur la santé, 24,7% rapportent avoir eu un rythme cardiaque rapide, 24,1% ont éprouvé des difficultés à dormir et 18,3% déclarent avoir ressenti des maux de tête.

Au total, 5,1% signalent des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, 5% ont consulté un médecin, 3,6% déclarent éprouvé des douleurs thoraciques et 0,2% signalent avoir eu une crise d'épilepsie.

Plusieurs types de boissons énergisantes

Les boissons énergisantes recouvrent des boissons qui contiennent de la caféine, des acides aminés (taurine), beaucoup de sucre (jusqu'à 10 cuillères à café de sucre pour une cannette de 250 ml), des vitamines et parfois des extraits de plantes (ginseng, guarana, maté). Les boissons énergétiques sont elles censées répondent au besoins des sportifs et contiennent plutôt des sucres, des vitamines et des sels minéraux.

Du fait de la présence de sucre en excès dans les boissons énergisantes, qui peut aller jusqu'à constituer 30% de la ration calorique des enfants, ceux-ci courent un risque d'obésité et de diabète. La caféine déshydrate le corps et est donc déconseillée en cas d'effort physique. Quant à la taurine, les études animales montrent des conséquences néfastes de sa surconsommation sur le développement du cerveau.Les jeunes exposés à des niveaux élevés de taurine pourraient avoir des problèmes d'apprentissage et de mémoire.

Des problèmes observés en France

Selon le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), le problème est le même en France. L'Agence signale plus de 200 cas d'effets indésirables signalés en rapport avec la consommation des boissons énergisantes : sensations d'oppression ou de douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme allant jusqu'à l'arrêt cardiaque, irritabilité, nervosité, anxiété, crises de paniques, épilepsie...

Tout ceci sans compter le mélange alcool et boisson énergisante qui modifie davantage la perception des risques de la consommation. Il en résulte une augmentation du risque de blessures lors d’une consommation d’alcool mélangé à une boisson énergisante, en comparaison à une consommation d’alcool seul. Les boissons énergisantes, à cause de l’effet stimulant de la caféine, masquent l’état de fatigue, ce qui peut conduire à sous-estimer son niveau d’alcoolisation, à rester dehors plus longtemps, à consommer plus d’alcool et à avoir des comportements à risque

Une limitation indispensable chez pour enfants

« Le nombre d'effets sur la santé observés dans notre étude suggère que plus devrait être fait pour limiter la consommation chez les enfants et les jeunes », a déclaré Hammond.

« Les effets négatifs des boissons énergisantes sur la santé pourraient être secondaires à différents ingrédients, autres que le café ou la façon dont il est consommé (alcool, activité physique), mais les résultats suggèrent la nécessité d'accroître l’étude des effets de ces produits sur la santé ».

Une résolution importante quand on sait que des études ont montré que les boissons énergisantes pouvaient favoriser le développement d’un grave trouble du rythme cardiaque chez des personnes atteintes d'une maladie génétique : le syndrome du QT long.