Pourquoi la vaccination des enfants recule aux États-Unis

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, de plus en plus de parents refusent de vacciner leurs enfants, notamment dans les milieux conservateurs et religieux.

Cette tendance, encouragée par des figures politiques comme Robert Kennedy Jr., fragilise l’immunité collective.

En 2025, le pays a connu sa pire épidémie de rougeole depuis 30 ans.

Une nouvelle enquête révèle une tendance inquiétante : de plus en plus de parents américains refusent ou repoussent la vaccination de leurs enfants, même contre des maladies graves et pourtant bien connues comme la rougeole ou la polio. Ce recul concerne surtout les milieux conservateurs, religieux et blancs, selon un sondage réalisé par le Washington Post et l’association KFF.

Une méfiance grandissante envers les autorités de santé

D'après l'enquête, un parent sur six affirme avoir délibérément évité ou retardé la vaccination de ses enfants, notamment par peur des effets secondaires ou par manque de confiance envers les institutions sanitaires. Une situation alimentée par la propagation de théories complotistes, souvent relayées par des figures publiques.

Candidat à la présidentielle et ancien ministre de la Santé sous Donald Trump, Robert Kennedy Jr. joue un rôle clé dans cette méfiance. Il multiplie les déclarations controversées, remettant en cause la sûreté des vaccins. Il a notamment réactivé une vieille rumeur, pourtant démentie par la communauté scientifique, sur un lien entre vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et autisme.

La pire épidémie de rougeole depuis 30 ans

Le taux de vaccination contre la rougeole chez les enfants en maternelle est passé de 95 % en 2019 à 92,5 % en 2024. Une baisse apparemment minime, mais qui a suffi à faire ressurgir une maladie que l'on pensait sous contrôle. En 2025, les États-Unis ont connu leur pire épidémie de rougeole depuis plus de 30 ans, avec trois décès, dont deux enfants.

Une fragilisation de l'immunité collective

Sous l'impulsion de Kennedy Jr., plusieurs experts reconnus ont été évincés d'un panel de conseillers scientifiques sur les vaccins. Et certains de leurs remplaçants sont connus pour leurs positions critiques sur la vaccination contre le Covid-19. En parallèle, les investissements publics dans la recherche sur les vaccins à ARN messager sont en forte baisse.

Le principal responsable vaccinal de l'Agence américaine du médicament a été poussé à la démission, rappelle l'enquête, signe d'une rupture entre les autorités sanitaires et le pouvoir politique. A noter également que, dans de nombreux États, des dérogations pour motifs religieux permettent d'échapper à l'obligation vaccinale, accentuant encore les disparités. Face à cette tendance, les experts s'inquiètent d'une fragilisation durable de l'immunité collective, et d'un retour possible d'autres maladies pourtant évitables.