Foie : 4 indices qu’il a un problème, selon un médecin

L'ESSENTIEL Un médecin californien a révélé 4 moyens d'identifier un foie en mauvaise santé.

Il met en garde contre un teint et un blanc des yeux jaunis. Une urine d'un jaune très foncé doit aussi alerter.

Des gonflements au niveau de l'abdomen peuvent aussi révéler des problèmes hépatiques.

Entre l’alcool et les repas de fête riches, le foie a été mis à rude épreuve pendant les fêtes. Le gastro-entérologue Dr Saurabh Stehi, connu sur les réseaux sous le pseudo Doctorsethimd, a partagé quatre moyens d’identifier un foie en mauvaise santé dans une de ses vidéos Tik Tok.

Foie : attention au teint jaune

Cirrhose, maladie du foie gras, hépatites… la plupart des pathologies du foie restent très longtemps silencieuses. Toutefois, certains signes peuvent révéler des problèmes au niveau de l’organe chargé de produire la bile, de stocker les glucides et d’épurer le sang.

"Tout d'abord, recherchez un jaunissement de votre peau et de vos yeux, en particulier à la lumière naturelle. Cela pourrait indiquer un dysfonctionnement hépatique", explique le Dr Stehi dans sa vidéo. En effet, lorsque l’organe n’assure pas sa fonction d’épuration du sang, la bilirubine s’accumule dans le sang, ce qui conduit le blanc des yeux et la peau à prendre une teinte jaune.

Le jaune n’est définitivement pas de bon augure lorsqu’il est question de la santé du foie, car le deuxième élément qui doit alerter, selon lui, est une urine jaune foncé ou ambrée. "L'urine normale doit être jaune pâle", précise le médecin.

Problème de foie : surveillez le tour de taille et les selles

"Troisièmement, surveillez l'apparition de gonflements au niveau de votre abdomen. Cela peut indiquer une accumulation de liquide due à des problèmes de foie". Ce trouble est appelé ascite.

"De petites quantités de liquide dans l’abdomen ne provoquent généralement pas de symptômes. Des quantités modérées peuvent augmenter le tour de taille de la personne et entraîner un gain de poids. Des quantités massives peuvent provoquer un gonflement abdominal (distension) et de l’inconfort. L’abdomen donne la sensation d’être tendu et le nombril est plat, voire repoussé vers l’extérieur", peut-on lire sur le site grand public du manuel MSD.

Des selles pâles ou de couleur argile sont le quatrième signe d'alerte selon le médecin. En effet, elles peuvent indiquer que le foie ou la vésicule biliaire ne produit pas assez de bile ou que le flux de cette dernière est obstrué.

En présence de ces signes, n’hésitez pas à consulter un médecin. Il fera les analyses nécessaires pour déterminer si votre foie est en souffrance.