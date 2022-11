Foie malade : les signes que vous pouvez repérer

L'ESSENTIEL L’hépatite virale est provoquée par cinq virus : A, B, C, D et E.

Selon l'Assurance maladie, la cirrhose est caractérisée par des lésions irréversibles et diffuses au niveau du foie.

Quant au cancer du foie, il touche 8.000 nouvelles personnes chaque année en France, selon l'Institut Curie.

Les maladies du foie sont parfois silencieuses. "Il est donc malheureusement fréquent de diagnostiquer une maladie du foie à un stade avancé (cirrhose, cancer du foie) alors qu’aucun symptôme ou presque n’était présent", observe la Société française d’hépatologie (AFEF). Pour autant, certains signes peuvent alerter sur la présence d’une pathologie hépatique.

Quels sont les symptômes d’une maladie du foie ?

Une maladie du foie peut altérer l’état général. Elle se manifeste alors par de la fatigue importante et persistante, une perte de poids et/ou d’appétit, des difficultés à manger certains aliments, un gonflement du ventre ou des ballonnements, ou encore par des difficultés de concentration. Mais la maladie peut aussi avoir des signes particuliers : une jaunisse, soit une coloration jaune de la peau ou des yeux, traduit un problème au niveau du foie. L’association suisse des patients hépatologiques signale plusieurs autres manifestations de ces pathologies : des urines foncées, "brune couleur bière", des selles décolorées, des douleurs musculaires et articulaires, ou une diminution de la pilosité sur le ventre et le torse pour les hommes. La présence d’une hémorragie, soit du sang dans les selles ou des vomissements de sang, peut aussi être un symptôme. Ces différents signes doivent alerter : en présence de l’un d’eux, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé. Des démangeaisons sur tout le corps, aussi appelées prurit ou une fatigue inhabituelle peuvent aussi être liées à ces maladies, mais elles ne représentent pas des symptômes urgents et graves.

Quels sont les examens permettant de repérer une maladie du foie ?

En cas de symptôme, ou en prévention chez des personnes à risque, comme celles atteintes d’une cirrhose, une prise de sang permet d’évaluer l’état de santé du foie et de repérer une éventuelle maladie. Elle vise à mesurer les taux de différents enzymes du foie : "Une anomalie d’un ou de plusieurs de ces enzymes reflète souvent (mais pas toujours) une anomalie au niveau du foie", précise l’AFEF. L’augmentation du taux de transaminases dans le foie est le signe d’une inflammation dans cet organe, et une augmentation des Gamma-Glutamyl Transférase (GGT) et des Phosphatases Alcalines (PAL) est caractéristique d’une anomalie dans les voies biliaires, les canaux qui acheminent la bile depuis le foie jusqu’à l’intestin. Deux autres marqueurs sont associés aux pathologies du foie : le taux sanguin de bilirubine conjuguée et le taux de prothrombine. "Le foie peut être fourbe, note l’AFEF. Ainsi, même en cas de mauvaise santé du foie, ces différents tests peuvent être normaux." En cas de soupçon de maladie du foie, l’imagerie médicale permet d’observer l’état du foie pour repérer tout signe anormal.

Quelles sont les principales maladies qui touchent le foie ?

Ces examens complémentaires sont nécessaires pour identifier les maladies du foie. Ces dernières peuvent être la cirrhose, les hépatites d’origine virale, la stéatose hépatique non-alcoolique (maladie du foie gras) ou encore le cancer du foie.