Cancer du foie : un nouveau test sanguin pour le dépister

L'ESSENTIEL Chaque année, plus de 800.000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du foie dans le monde, et il s'agit d'une des principales causes de décès par cancer dans le monde, selon l'American Cancer Society.

400 millions de personnes dans le monde ont un risque plus élevé de développer un CHC selon une analyse mondiale de la charge des maladies du foie (J. Hepatology, 2019).

Plus de 80 % de réussite pour dépister les cancers du foie avec un nouveau test sanguin. C'est le résultat que des chercheurs ont obtenus lors de leur essai clinique. Leur étude vient d'être publiée dans la revue Cancer Discovery.

Le test sanguin examine des fragments d'ADN pour dépister le cancer

Le test sanguin, appelé DELFI, avait déjà fait ses preuves pour le cancer du poumon d'après une étude de 2021. Désormais, les scientifiques ont décidé de le tester pour le cancer du foie. Concrètement, celui-ci identifie la présence d'un cancer en examinant des millions de fragments d'ADN.

Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont utilisé cette technologie sur des échantillons de plasma sanguin obtenus auprès de 724 personnes aux États-Unis, dans l'Union européenne et à Hong Kong. Le but était de détecter le cancer hépatocellulaire (CHC), un type de cancer du foie.

Plus de 80 % de cancers du fois dépistés

La technologie DELFI a détecté les cancers du foie à leurs stades les plus précoces. Dans le détail, grâce à ce dispositif, plus de 80 % des cancers ont été dépistés. "Ce nouveau test sanguin peut doubler le nombre de cas de cancer du foie dépistés, par rapport au test sanguin standard disponible, et augmenter la détection précoce du cancer", a déclaré Amy Kim, professeur adjoint de médecine à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins et co-auteur principal de l'étude.

Actuellement une analyse de sang, ou test de la fonction hépatique, permet de mettre en évidence une éventuelle inflammation et de mesurer le taux d’AFP dans le sang. L’AFP, ou alpha-foetoprotéine, est une protéine synthétisée par certaines tumeurs du foie indique l'Institut Curie : "L’examen sanguin a aussi pour objectif de mesurer la prothrombine et l’albumine. Un taux insuffisant de ces protéines naturellement produites par le foie peut être le signe d’un dysfonctionnement".

Le cancer du sein bénéficie de la technologie des tests sanguins

Le cancer du foie n'est pas le seul concerné par ce type d'avancées. Un test sanguin a également été conçu pour détecter les risques de rechutes du cancer du sein en repérant l'ADN tumoral dans le sang.

Le test pourrait détecter les signes de retour de la maladie des années avant qu'un scanner ne le fasse et sauver des vies : "En identifiant rapidement les femmes dont le cancer menace de revenir, les médecins peuvent leur proposer un traitement ciblé qui, dans certains cas, peut empêcher le cancer de revenir”, peut-on lire dans le Daily Mail.

C’est d'autant plus vital qu'un cancer du sein qui est resté en sommeil dans le corps peut revenir dans une autre partie, comme le cerveau, le foie ou les poumons, et devenir incurable.