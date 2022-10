Cancer du foie : 5 signes à repérer

L'ESSENTIEL Le foie est un organe vital : "il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l’équilibre dans l’organisme", explique l'Institut national du cancer.

En 2018, on dénombre 10 500 nouveaux cas de cancer du foie en France, dont près de 80 % concernent des hommes.

Le carcinome hépatocellulaire est le type le plus courant de cancer du foie.

“Lorsqu’un cancer du foie apparaît, c’est le plus souvent sur un foie déjà fragilisé, généralement par une cirrhose alcoolique ou une hépatite virale, détaille l’Institut national du cancer. La découverte d’un cancer du foie se fait alors fréquemment lors du suivi de cette maladie.”

Chez les personnes en bonne santé, les symptômes de la maladie sont souvent tardifs et peu spécifiques d’un cancer. Cependant, certains signes sont à repérer car ils peuvent amener votre médecin traitant à suspecter la maladie.

Les symptômes du cancer du foie à connaître

“Lorsque des signes apparaissent, comme de la fatigue ou des troubles digestifs, ils ne sont pas suffisants pour orienter vers un diagnostic de cancer”, précise l’Institut national du cancer. Plusieurs signes sont cependant plus préoccupants, tels que :

une masse au niveau du foie (à droite du ventre juste sous les côtes) ;

des symptômes digestifs : perte d’appétit, nausées ;

un ictère, soit la jaunisse dans le langage courant : cela rend la peau et le blanc des yeux jaunâtre, les urines sont plus foncées et des démangeaisons sur la peau peuvent aussi apparaître (appelés prurit) ;

un épanchement de liquide qui remplit le ventre et le fait gonfler ;

de la confusion et des tremblements : ces signes peuvent annoncer une cirrhose au stade avancé.

Comment se fait le diagnostic du cancer ?

Lorsque le médecin l’estime nécessaire, il peut prescrire une échographie du foie et une analyse de sang. “La prise de sang sert à évaluer le fonctionnement du foie. L’échographie permet de repérer la présence d’un nodule suspect.”

En cas de mauvais résultats, d’autres examens sont alors nécessaires pour diagnostiquer la maladie. Le patient doit alors passer un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis et/ou une IRM pour “repérer d'autres nodules et d'éventuelles extensions de la tumeur sur d'autres organes”. Une nouvelle analyse sanguine est également effectuée afin de détecter ou non la présence mesurer d’alpha-fœtoprotéine, une substance que l’on retrouve présente dans le sang lors d’un cancer du foie. Enfin, il est parfois nécessaire de recourir à une biopsie (prélèvement de cellules du foie), pour confirmer le diagnostic de cancer.