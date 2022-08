Cancer du foie : une hormone est capable d’empêcher la progression des tumeurs

L'ESSENTIEL Le foie contient des dizaines de types de cellules différents, y compris diverses cellules immunitaires.

Le carcinome hépatocellulaire représente 90 % des formes primitives de cancer du foie.

En France, environ 10.500 nouveaux cas sont détectés chaque année.

La recherche sur le cancer du foie progresse. Dans la revue scientifique Cell Metabolism, des scientifiques américains expliquent avoir découvert que des cellules graisseuses pouvaient empêcher le développement de la tumeur. Leurs travaux ont été menés sur des souris.

La NASH, un facteur de risque

L’équipe de recherche travaillait sur les effets des changements moléculaires et cellulaires sur la stéatose hépatique non-alcoolique, ou NASH, une maladie chronique du foie. Cette accumulation de graisses dans le foie est l’un des facteurs de risque de cancer. "Le cancer du foie chez les patients atteints de NASH est différent des cancers causés par l'hépatite virale, en ce sens qu'il se développe souvent en l'absence de cirrhose du foie, précise Jiandie Lin, auteur principal de l'étude. Nous soupçonnons que différents mécanismes pathologiques peuvent être impliqués dans le cancer du foie lié à la NASH." Pour mieux les comprendre, il a réalisé, avec son équipe, un atlas des cellules hépatiques, et des relations intercellulaires, dans les foies de souris saines, et de souris atteintes de NASH.

Un environnement propice au cancer

Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au carcinome hépatocellulaire, la forme la plus courante de cancer du foie. Ils ont observé les changements dans deux cellules immunitaires, qui semblent davantage impliquées dans le développement de cette pathologie. Dans les foies de souris atteintes de NASH, les lymphocytes T présentaient des "déficiences fonctionnelles", or ces cellules immunitaires combattent normalement les cellules infectées ou endommagées, dont les cellules cancéreuses.

Dans le même temps, l'équipe a découvert qu'un deuxième type de cellules immunitaires, appelées "macrophages", avait des caractéristiques moléculaires généralement associées aux cancers. "Ces changements que nous avons observés dans les macrophages et les cellules T ressemblent au micro-environnement tumoral, mais ils se produisent avant même qu'un cancer ne devienne apparent", indique Jiandie Lin. "Cela nous donne un indice sur le fait que ces changements dans le micro-environnement du foie pourraient fournir un terrain fertile à l'apparition et la croissance des cellules cancéreuses du foie."

Un futur traitement ?

Dans un second temps, ils se sont intéressés à ce qui pourrait limiter les risques de NASH. Les chercheurs ont découvert qu’une hormone était impliquée dans la progression de la maladie, et pourrait être une option thérapeutique dans le cancer du foie. La neuréguline ou NRG4, une hormone sécrétée principalement par les cellules graisseuses, peut protéger le foie des souris contre la NASH.

"Une diminution ou une perte de cette hormone entraîne des niveaux plus graves de maladie du foie", estiment les auteurs. Lorsque les scientifiques ont augmenté les niveaux de l'hormone chez les souris, les niveaux accrus de NRG4 ont bloqué la progression du cancer du foie, lié à la NASH. "De nombreuses études sur le cancer du foie se concentrent sur les cellules hépatiques cancéreuses elles-mêmes : comment elles prolifèrent et comment elles échappent au système immunitaire", souligne Jiandie Lin. "Mais nos découvertes sortent de ce cadre centré sur le foie, montrant qu'une hormone dérivée des graisses pourrait en fait reprogrammer l'environnement du foie et avoir un impact très important sur le développement du cancer."