Rougeole : une hausse des cas en France en 2025

L'ESSENTIEL Les cas de rougeole sont en augmentation en France depuis 2023. En 2025, ils ont presque doublé par rapport à l’année précédente.

La rougeole est une maladie très contagieuse, qui peut survenir à tous les âges.

La vaccination est la principale mesure de protection.

Deux nouveaux cas de rougeole ont été recensés en France en novembre. Santé Publique France l’annonce dans son dernier bulletin, paru le 12 décembre. Si les contaminations sont moins nombreuses depuis le mois de mai, l’année 2025 est marquée par une forte hausse des cas. Au total, 868 cas ont été enregistrés depuis le 1er janvier, contre 483 en 2024, et 117 en 2023.

Qu’est-ce que la rougeole ?

Cette maladie est liée à un virus, précisément à un "paramyxovirus du genre morbillivirus", indique l’Assurance Maladie. "Comme la rougeole est causée par un virus très contagieux (un malade peut contaminer 15 à 20 personnes), l'entourage non immunisé est très souvent contaminé, alerte l’organisme. Il est possible d’avoir la rougeole à tout âge. Même si la rougeole est une maladie fréquente durant l’enfance, elle peut survenir chez l'adolescent et l'adulte, en l'absence de vaccination." Les principaux symptômes sont la toux, la fièvre, la rhinopharyngite et la conjonctivite, ainsi qu’une éruption cutanée. Dans 30 % des cas, les personnes infectées développent des complications.

Quatre décès liés à la rougeole en France en 2025

D’après Santé Publique France, 35 % des personnes infectées en 2025 ont été hospitalisées, dont 12 en réanimation. "121 cas (14 %) ont présenté une complication (dont 70 pneumopathies et 2 encéphalites), indique le bulletin. 4 décès attribuables à la rougeole ont été rapportés, tous chez des patients immunodéprimés." Aucun décès lié à la rougeole n’avait été enregistré en France depuis 2019. En 2025, 72 départements français ont présenté des cas de rougeole. Le Nord, les Bouches-du-Rhône, l’Aude, la Haute-Savoie et l’Isère ont été les plus touchés.

Rougeole : la vaccination est la meilleure protection

La hausse des cas observée depuis 2023 est "majoritairement liée à des situations d’importation (84 %) témoignant de la reprise de la circulation du virus de la rougeole à l’international", développe l'Assurance Maladie. Pour se protéger du virus, le ministère de la Santé rappelle l’importance de la vaccination. "Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement spécifique du virus de la rougeole et seule une couverture vaccinale très élevée pourrait permettre à la maladie de disparaître définitivement, indique le ministère sur son site. En France, même si la couverture vaccinale vis-à-vis de la rougeole à l’âge de 2 ans progresse régulièrement, elle n’atteint pas encore les 95 % nécessaires à son élimination."

Depuis 2018, les nourrissons doivent obligatoirement être vaccinés contre la maladie. Mais pour les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 18 mois, un rattrapage vaccinal est recommandé.