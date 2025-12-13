Sérum pour faire pousser les cils : gare à cet effet très indésirable !

L'ESSENTIEL Certains sérums visant à faire pousser les cils contiennent des substances similaires aux prostaglandines.

Or, ces hormones peuvent provoquer un foncement irréversible de l'iris et la fonte de la graisse autour de l'orbite.

L'ANSES met en garde les utilisateurs après un cas rapporté en février 2025.

Avoir de très longs cils… voici un atout glamour qui fait rêver beaucoup de femmes. Plusieurs marques de cosmétiques se sont saisies de ce désir et proposent des produits qui aident à faire pousser les cils.

Mais attention ! Certains peuvent changer les couleurs des yeux, avertit l’ANSES dans une mise en garde publiée le 11 décembre 2025.

Un iris plus foncé à cause d’un sérum pour les cils

En février 2025, une jeune femme utilisatrice d’un sérum pour cils a remarqué un changement étrange. "Après cinq mois d'application quotidienne à la base de ses cils supérieurs, elle a constaté un changement de couleur de son œil gauche, devenu nettement plus foncé, ainsi qu'une perte de graisse autour des deux yeux, accentuant ses cernes", explique l’ANSES.

Ce produit contenait de l'isopropyl cloprostenate. Il s’agit d’une substance similaire aux prostaglandines, des hormones qui peuvent en effet provoquer un foncement irréversible de l'iris et la fonte de la graisse autour de l'orbite.

Ces effets indésirables de ces hormones, utilisées notamment contre le glaucome, sont connus en ophtalmologie. "Elles favorisent la pousse des cils et peuvent provoquer un changement définitif de couleur de l'iris vers une teinte plus foncée, du vert ou bleu au marron par exemple, des irritations chroniques des yeux ou encore une fonte de la graisse périorbitaire, touchant près de 10 % des patients traités", explique le communiqué. Toutefois, l’ANSES rappelle que "dans un cadre médical, ces risques sont acceptés, car le traitement est indispensable, et les patients en sont informés par leur médecin".

Sérum pour cils : une mise en garde en attendant l’évolution réglementaire

L’ANSES rapporte que le Comité Scientifique Européen pour la Sécurité des Consommateurs (SCCS) a publié en juin 2025 un avis préliminaire indiquant "qu'aucun des trois analogues des prostaglandines évalués ne peut être considéré comme sûr dans les produits cosmétiques".

Sans attendre les conclusions de Bruxelles qui pourraient mener à l'interdiction ou à la restriction de ces substances, l’ANSES a décidé de mettre en garde les utilisateurs contre les risques associés à ces sérums. En effet, certains d'entre eux, "comme le changement de couleur de l'iris", sont irréversibles. L'agence souligne, par ailleurs, qu’ils ne sont généralement pas notés sur les emballages des sérums pour cils.

Elle invite également les Français à faire remonter les effets indésirables qu'ils rencontrent avec leurs produits cosmétiques sur un site dédié. "Votre déclaration peut contribuer à protéger d'autres consommateurs", ajoute-t-elle