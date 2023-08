L’épaisseur de vos sourcils dépend de votre ADN

L'ESSENTIEL Pour la première fois, des chercheurs ont étudié la cartographie génétique de l'épaisseur des sourcils chez les Européens.

Trois points génétiques, jusqu’à présent inconnus, ont été découverts.

Deux des quatre locus génétiques ont été précédemment identifiés chez des personnes ne vivant pas en Europe.

"Les changements naturels de l'épaisseur des sourcils sont l'une des caractéristiques faciales les plus visibles. Comprendre sa base génétique est d'un grand intérêt et a des implications pour la dermatologie et d'autres domaines", ont indiqué des scientifiques chinois, australiens et néerlandais. Dans une récente étude, ils ont, pour la première fois, réalisé une analyse de cartographie génétique des variations de l'épaisseur des sourcils chez les Européens. "Les précédentes connaissances génétiques sur l'épaisseur des sourcils étaient limitées et uniquement réservées aux personnes qui ne vivaient pas en Europe."

Trois nouveaux locus génétiques associés à l'épaisseur des sourcils ont été identifiés

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 9.948 personnes de quatre groupes d'ascendance européenne. Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Investigative Dermatology, les auteurs ont découvert trois locus génétiques associés à l'épaisseur des sourcils, qui n’ont pas été identifiés auparavant. Pour rappel, un locus génétique correspond à la localisation précise d’un gène sur un chromosome. Autre observation : deux des quatre locus génétiques ont été précédemment trouvés chez des adultes non-Européens. En clair, les recherches ont démontré que l'apparence des sourcils était associée à des gènes sous-jacents en partie identiques et en partie différents chez les personnes de différentes parties du monde.

De nouvelles cibles grâce aux "connaissances génétiques sur l'apparence des sourcils"

"Notre étude améliore considérablement les connaissances génétiques sur l'apparence des sourcils humains en augmentant le nombre de gènes connus de quatre à sept et fournit de nouvelles cibles pour de futurs travaux. En ayant démontré que la variation des sourcils est déterminée des facteurs génétiques distincts à travers les populations continentales, nos découvertes soulignent la nécessité d'étudier des populations d'ascendances différentes pour dévoiler la base génétique des traits humains, y compris l'apparence physique", a conclu Manfred Kayser, auteur des recherches, dans un communiqué.