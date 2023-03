Yeux rouges : 6 causes possibles plus ou moins inquiétantes

L'ESSENTIEL Différents facteurs peuvent provoquer une rougeur au niveau des yeux. C’est notamment le cas de la conjonctivite et de la sécheresse oculaire.

Les yeux rouges peuvent être des signes associés à des urgences médicales comme un glaucome à angle fermé.

En vous regardant dans le miroir, vous remarquez que vous avez les yeux rouges. Plusieurs causes peuvent favoriser l’apparition d’une rougeur oculaire. Lors d’une interview accordée à la Clinique de Cleveland, la Docteure Nicole Bajic, ophtalmologiste, a dévoilé les six causes pouvant être responsables de rougeur oculaire.

Sécheresse oculaire, conjonctivite… Les facteurs favorisants les yeux rouges

La sécheresse oculaire due aux allergènes, à l’utilisation des écrans, aux médicaments ou à l’environnement, peut se caractériser par des yeux rouges. Ce phénomène survient lorsque la production de larmes diminue et que les yeux ne sont plus protégés contre les attaques extérieures.

Pour traiter la sécheresse oculaire, vous pouvez verser quelques gouttes de collyre antiseptique et anti-inflammatoire dans vos yeux. En quelques minutes, vos yeux sont soulagés. Cependant, la Docteure Nicole Bajic alerte sur les risques liés l’utilisation des gouttes ophtalmiques commercialisées spécifiquement pour réduire la rougeur oculaire. "Ces gouttes rétrécissent les vaisseaux sanguins de surface pour que vos yeux paraissent plus blancs (…) Mais comme les vaisseaux sanguins sont resserrés, vos yeux reçoivent moins de liquide, ce qui les dessèche davantage, et la rougeur revient en force. C'est un cercle vicieux", a-t-elle prévenu.

La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l’œil qui peut se traduire par des démangeaisons, une sensation de brûlure, un gonflement des paupières et surtout des yeux rouges. Pour les cas de conjonctivite légers à modérés, l’inflammation disparaît spontanément sans traitement en quelques jours. Si les symptômes liés à la conjonctivite persistent, il est recommandé de consulter votre médecin traitant qui vous prescrira un traitement antibiotique.

Autre facteur à l’origine d’une rougeur oculaire : la rupture des vaisseaux sanguins. Vous pouvez vous inquiéter lorsque vous constatez des petits vaisseaux éclatés au niveau de vos yeux. Cependant, ce léger trouble est généralement bénin et n’affecte pas votre vision. Il peut survenir en cas de frottement intense des yeux, après la prise de certains médicaments comme les anticoagulants ou à la suite d’un effort lors d’une toux intense. Une amélioration de l’aspect des vaisseaux sanguins oculaires sera visible quelques semaines après la rupture. "Envisagez d'utiliser des larmes artificielles si vous ressentez une certaine irritation", a préconisé l’ophtalmologue.

Rougeur oculaire : les urgences à surveiller

Une infection causée par un virus, une bactérie ou un champignon peut se traduire par des yeux rouges. Il peut s’agir d’une infection grave si les yeux rouges sont associés à des douleurs, à une sensibilité à la lumière et à une vision floue. En l’absence de traitement, une infection peut provoquer une érosion de la surface des yeux pouvant les endommager définitivement. En cas d’infection, consultez donc rapidement votre ophtalmologiste pour recevoir le traitement adéquat.

L’uveitis est un terme générique pour désigner l’ensemble des maladies oculaires qui entraînent des yeux rouges, une douleur oculaire ainsi qu’une inflammation. Les fumeurs sont plus à risque de développer ce type de pathologies oculaires, mais l’uveitis peut également être due à une blessure à l'œil, à une infection (virus de l'herpès ou de la varicelle) ou à une maladie inflammatoire. "Un traitement immédiat peut limiter les lésions tissulaires et peut-être restaurer la vision perdue", a précisé la Docteure Nicole Bajic.

Le glaucome à angle fermé est une urgence ophtalmologique « où l’angle irido-cornéen, formé par l’accolement de la périphérie de l’iris sur la couche profonde de la cornée, est très étroit », selon l’Institut de la Macùla. La rougeur oculaire est l’un des symptômes principaux de cette pathologie. Elle peut également être accompagnée d’une douleur intense, d’une baisse de l’acuité visuelle, de nausées, ainsi que de vomissements. Pour limiter les risques d'aggravation, le glaucome à angle fermé doit être rapidement traité.