Lumière bleue : faut-il vraiment porter des lunettes pour protéger ses yeux ?

L'ESSENTIEL Jusqu'à 69 % des utilisateurs d'ordinateurs déclarent souffrir de fatigue visuelle.

L'exposition à la lumière bleue peut affecter la rétine, à savoir la couche de cellules qui tapisse la paroi arrière de l'œil, qui détecte la lumière et envoie des signaux au cerveau pour que l’on puisse voir.

Smartphone, tablette, ordinateur, télévision… On passe plusieurs heures par jour devant les écrans et on est ainsi exposé à la lumière bleue au quotidien. Problème : ces rayonnements peuvent provoquer une fatigue visuelle. Il s’agit d’une combinaison de symptômes, tels qu’une vision trouble, des yeux secs et irrités, des maux de tête, des douleurs au cou et une sensation de fatigue. "La nuit, l'exposition à la lumière bleue peut potentiellement causer des problèmes de sommeil en modifiant votre rythme circadien, qui est l'horloge interne du corps", a indiqué le Dr Gretchen Kelly, optométriste de la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine.

Lunettes anti-lumière bleue : "aucune amélioration des performances visuelles ou de la qualité du sommeil"

Pour prévenir les effets nocifs de la lumière bleue, de nombreuses personnes ont recours aux lunettes anti-lumière bleue. Ces dernières ont des verres spéciaux qui réduisent les rayons des écrans. Mais ces lunettes sont-elles réellement indispensables au quotidien pour protéger ses yeux ? "Ces produits diminuent la transmission de la lumière bleue dont le spectre est compris entre 440 et 500 nanomètres", peut-on lire sur le site de la Mayo Clinic.

Des études ont été menées auprès d'adultes pour déterminer les avantages des lentilles et des lunettes bloquant la lumière bleue. "L’objectif était savoir si ces lentilles atténuaient la fatigue oculaire et la gêne lors de l'utilisation d'appareils numériques et si la qualité du sommeil s'améliorait lorsque les lentilles étaient utilisées le soir. Cependant, l’analyse des travaux n'a révélé aucune amélioration significative des performances visuelles ou de la qualité du sommeil grâce à l'utilisation de lentilles et de lunettes anti-lumière bleues", a expliqué le Dr Gretchen Kelly.

Comment réduire la fatigue visuelle ?

Lorsque l’on passe trop de temps devant un écran, notre rythme naturel de clignement des yeux diminue, ce qui réduit le film lacrymal qui recouvre les yeux et les rend secs. Pour éviter ce phénomène, il convient de faire régulièrement des pauses, plus précisément toutes les 20 minutes, et de fixer un objet situé à quelques mètres de nous durant 20 secondes. On doit aussi veiller à réduire son temps d’écran. Autre conseil : avoir recours à des gouttes lorsque les yeux sont secs. Il est également recommandé de faire régulièrement un examen ophtalmologique pour identifier les problèmes oculaires et de déterminer si les yeux sont en bonne santé.