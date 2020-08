La lumière bleue des téléphones serait mauvaise pour les spermatozoïdes

Les hommes feraient mieux de laisser leur smartphone sur leur table de chevet. Lorsqu’ils l’utilisent la nuit, la lumière bleue qu’il émet est néfaste pour la qualité du sperme. Des chercheurs israéliens l’ont montré dans une étude présentée lors du congrès SLEEP de l’American Academy of Sleep Medicine. “À notre connaissance, c’est la première étude à reporter ce type de corrélations entre la qualité du sperme et le temps d’exposition aux lumières émises par les outils digitaux, comme les smartphones ou les tablettes, dans la soirée et après le coucher", note Amit Green, l’auteur principal de cette recherche.

Plusieurs critères d’analyse

Pour cette étude, 116 participants, âgés de 21 à 59 ans, ont été recrutés. Ils ont accepté de fournir des échantillons de sperme au chercheur. En parallèle, ils ont répondu à des questionnaires sur leurs habitudes de sommeil et leur usage des appareils électroniques. “L’utilisation des smartphones et des tablettes le soir et après le coucher est corrélée à un déclin de la qualité du sperme, souligne Amit Green. De plus, l’usage du smartphone la nuit, de la tablette après le coucher et de la télévision le soir sont tous corrélés à un déclin de la concentration du sperme." Généralement, le sperme est composé de 40 à 200 millions de spermatozoïdes par m3. Les chercheurs ont aussi analysé la motilité progressive du sperme, qu’ils définissent comme sa “capacité à nager correctement”. Les hommes utilisant leurs appareils électroniques tard le soir avaient un pourcentage de sperme “immotile" plus élevé, en comparaison aux autres participants. Les scientifiques ont aussi constaté que plus la durée du sommeil était grande, plus la qualité du sperme était bonne.

Éviter les écrans le soir

De manière générale, les écrans sont à bannir le soir. Il est recommandé de cesser de les utiliser au moins une heure avant le coucher pour éviter les désagréments. La lumière émise trompe le cerveau qui la confond avec la lumière du jour, ce qui peut être source d’insomnies. En 2018, une étude américaine a montré qu’une utilisation abusive des écrans peut provoquer la cécité. La lumière bleue active une molécule spécifique des photorécepteurs de nos yeux, et si elle l’est pendant une durée trop longue, elle devient toxique. À terme, cela dégrade les photorécepteurs et peut provoquer ou accélérer une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).