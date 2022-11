Cernes sous les yeux : les autres causes que la fatigue

L'ESSENTIEL Ue mauvaise hygiène de vie favorise l’apparition des cernes.

Déposer des rondelles de concombre frais dans une serviette, puis sous les yeux, permet d’activer la circulation sanguine et de limiter la survenue des cernes.

Face au miroir, vous constatez l’apparition de cernes sous vos yeux. Ces marques grisâtres ou bleutées peuvent être accompagnées de poches. Souvent considérés comme des signes de fatigue, les cernes peuvent être occasionnés par d’autres facteurs qu’un manque de sommeil.

La fatigue n'est pas l'unique responsable des cernes

Dans une interview accordée à Newsweek, le Docteur Fatima Fahs, dermatologue dans le Michigan (États-Unis), a indiqué que le tabagisme est un facteur favorisant l’apparition des cernes. La consommation de cigarettes réduit l’élasticité du visage et peut entraîner un amincissement ainsi qu’un vieillissement prématurés de la peau sous les yeux.

Si vous êtes sujet aux allergies saisonnières, il est possible que des cernes surviennent sous vos yeux lors de cette période. "La congestion des sinus entraîne une congestion encore plus importante des veines sous les yeux, ce qui fait que la zone se gonfle et devient bouffie", a expliqué la dermatologue. Dans certains cas, un régime alimentaire avec une forte teneur en sel peut augmenter la rétention d’eau et donc entraîner des cernes. Mieux vaut donc éviter les aliments ultra-transformés qui renferment d’importantes quantités de sel.

Les cernes peuvent également être des signes de maladies sous-jacentes. C’est notamment le cas des troubles de la thyroïde, de l’anémie ou d’une carence en fer. "Les maladies thyroïdiennes et certains médicaments peuvent provoquer des poches sous les yeux en raison de la rétention d’eau (…) L'anémie peut déclencher des cernes sous les yeux, car le corps n'est pas en mesure d'oxygéner complètement les tissus et la peau apparaît donc plus foncée", a précisé le Docteur Fatima Fahs.

Dernière cause responsable des cernes : le vieillissement. Avec l’âge, la peau se relâche et s’amincit. Les vaisseaux sous la peau deviennent de plus en plus visibles et favorisent ces taches sombres au niveau des yeux. Certaines personnes sont également génétiquement prédisposées à avoir des cernes.

Quelles sont les astuces pour se débarrasser des poches sous les yeux ?

Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier la cause potentielle à l’origine des cernes (tabac, consommation élevée de sel, antécédents d’allergies saisonnières...). Une consultation avec son médecin traitant et une prise de sang permettent aussi d’identifier une éventuelle maladie sous-jacente et d’orienter le patient vers un traitement adéquat.

Pour prévenir le vieillissement de la peau, la dermatologue recommande l’utilisation de crèmes à base de rétinol ou de peptides qui stimulent la production de collagène et améliorent l’apparence des ridicules de la peau.

Les aliments riches en bétâ-carotène ont un effet protecteur pour les peaux sensibles. Il est préconisé de consommer des produits contenant des antioxydants comme les poivrons, les épinards, le melon ou la patate d’eau douce afin de lutter contre les cernes.