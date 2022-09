Quelles sont les solutions pour lutter contre les cernes ?

L'ESSENTIEL La couleur des cernes varie en fonction des personnes et de la pigmentation de leur peau. Ces marques peuvent être grises, bleues ou marrons.

Avoir une bonne hygiène de vie est une des clés pour éviter les cernes.

Vous dormez bien, mais pourtant vous constatez toujours la présence de cernes sous vos yeux. Très souvent associées à la fatigue, ces marques grisâtres ou bleutées peuvent être provoquées par d’autres facteurs qu’un manque de sommeil. Une mauvaise circulation sanguine ou un dérèglement des tissus lymphatiques peuvent notamment favoriser leur apparition.

Diverses causes

La lymphe a une mission d’épuration au sein de l’organisme. Elle recueille certains déchets, des bactéries ainsi que des cellules abîmées pour les évacuer du corps ou les détruire. Lorsqu’elle est déréglée, la lymphe n’élimine plus correctement les pigments regroupés sous la peau. Dans ce cas, des cernes peuvent s’installer sous notre paupière basse. Ces traces peuvent également être accompagnées de poches. "Ce dérèglement est visible, car la peau présente sous les yeux est particulièrement fine et sensible (quatre fois moins épaisse que l’épiderme du reste du corps)", a expliqué Céline Graziani, directrice de la formation SkinCeuticals, à Femme actuelle.

D’autres causes peuvent être responsables de la survenue des cernes telles qu'une allergie, un bouleversement hormonal, un épisode de stress ou un état de fatigue intense. L'hérédité joue également un rôle. Le cerne pigmentaire se traduit par la pigmentation de la peau au niveau de la paupière inférieure, a indiqué Céline Graziani. "Il est causé par une accumulation de mélanine pour les peaux claires, ou encore les personnes ayant une peau particulièrement fine, ce qui laisse facilement apparaître les vaisseaux sanguins", a-t-elle précisé à nos confrères.

Dans certains cas, une mauvaise hygiène de vie peut être la source de cernes. La consommation d’alcool ou de tabac peut entraîner leur apparition tout comme une exposition fréquente et intense aux rayons ultra-violets du soleil. Ces habitudes peuvent alors générer une rétention d’eau et déclencher une accumulation d’eau et de graisses sous les yeux qui prennent la forme de cernes.

Changer ses habitudes de vie

Première étape pour atténuer les cernes : déterminer la cause responsable. Si ces marques sont dues, par exemple, à une mauvaise hygiène de vie, il est nécessaire d’adopter de nouvelles habitudes. On oublie donc les aliments ultra-transformés riches en graisses saturées et en sucres en optant pour un régime alimentaire sain. La consommation d’aliments riches en antioxydants comme les poivrons, les épinards, le melon ou la patate d’eau douce permet de lutter contre les cernes. Ces produits riches en bétâ-carotène ont un effet protecteur pour les peaux sensibles. Il est également recommandé de boire beaucoup d'eau et de pratiquer une activité physique régulière.

Les cernes sont souvent associés à une peau plus fragile et donc plus irritable. Il est alors nécessaire d’adapter la routine beauté réalisée autour des yeux. On évite les soins renfermant de l’alcool ou du parfum qui peuvent abîmer cette zone et on privilégie des produits avec des actifs apaisants (huile de coco, beurre de karité) qui sont aussi hydratants.

Deux rondelles de concombre frais ou des glaçons mis dans une serviette peuvent aussi être placés sous les yeux le matin. Ce geste permet d'activer la circulation sanguine et de limiter la survenue des cernes.