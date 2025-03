Extensions de cils : les ophtalmologues alertent sur «de vraies complications»

L'ESSENTIEL Les ophtalmologues alertent sur les conséquences oculaires de la pose d’extensions de cils mal réalisées ou faites avec des produits non appropriés.

Les médecins signalent qu’il existe de "vraies complications" même si aucune statistique ne vient confirmer l'ampleur du problème.

Cette prestation pourrait entraîner selon eux des "paupières rouges, irritées, qui vont démanger, et éventuellement une sensation d'avoir de la poussière ou du sable dans les yeux".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux prestataires et des instituts de beauté proposent la pose d’extension de cils à des tarifs intéressants. Pour rappel, ces derniers permettent d’avoir des cils plus longs et volumineux afin d’avoir un regard de biche, mais également pour ne plus appliquer du mascara et gagner du temps. Problème : cette prestation n’est pas sans risques, d’après des ophtalmologues qui ont lancé l’alerte auprès de BFMTV, lundi 10 mars. En effet, lorsque la pose était réalisée ou avec des produits non appropriés, certaines clientes ont présenté ensuite des symptômes désagréables. "Au tout début, quand j'allais chez certains prestataires, au bout de deux jours ça me grattait les yeux. J'avais la paupière assez rouge", a expliqué Claire, une patiente interrogée par la chaîne de télévision.

Extensions de cils : des rougeurs et des démangeaisons peuvent survenir

Pour l’heure, aucun nombre de cas de complications liées à la pose d’extensions de cils n’a été enregistré. Cependant, contactée par BFMTV, Barbara Ameline-Chalumeau, vice-présidente du Syndicat des ophtalmologistes de France, a expliqué que cette prestation pouvait entraîner des "paupières rouges, irritées, qui vont démanger, et éventuellement une sensation d'avoir de la poussière ou du sable dans les yeux." Même son de cloche de Dominique Brémond-Gignac, cheffe du service d'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital Necker-enfants malades : la pose d’extension de cils qui pourrait avoir l'air d'être "juste un maquillage" présente le risque de "vraies complications".

"Les faire poser par quelqu'un qui sait le faire, dans un endroit qui est propre"

Lors de la prestation, la colle peut atterrir dans l'œil et provoquer une kératoconjonctivite, une atteinte de la cornée et de la conjonctive. "Même une infime quantité peut poser problème." Plus tard, les clientes peuvent aussi être atteintes de réactions allergiques à la colle ou lors du retrait des extensions, car un dissolvant spécifique est utilisé. "Il faut vraiment les faire poser par quelqu'un qui sait le faire, dans un endroit qui est propre", a recommandé la professeure Dominique Brémond-Gignac.