Lissage brésilien : alerte sur les produits contenant de l’acide glyoxylique

L'ESSENTIEL L’Anses a reçu quatre signalements d’insuffisance rénale aiguë après l'utilisation de produits de lissages brésiliens contenant de l’acide glyoxylique depuis le début de l'année.

L'Anses a lancé une enquête sur ce produit.

En attendant les conclusions, il est déconseillé d’utiliser le produit.

Si vous êtes une adepte du lissage brésilien, prudence. Les produits utilisés pour lisser la chevelure contenant de l’acide glyoxylique sont déconseillés, car ils sont soupçonnés d’être néfastes pour les reins.

Cette mise en garde a été lancée par l’ANSES, le 16 octobre 2024.

Acide glyoxylique : 4 cas d'insuffisance rénale depuis le début de l’année

"Dans le cadre de ses missions de cosmétovigilance, l’Anses a reçu depuis le début de l’année quatre signalements d’insuffisance rénale aiguë suite à l’application de produits dits « lissages brésiliens » contenant de l’acide glyoxylique", explique l’agence sanitaire dans un communiqué.

Les personnes intoxiquées ont été prises en charge et ont guéri après avoir été traitées. Toutefois, face à ces cas inquiétants, l’Anse a lancé "un état des lieux des connaissances sur la toxicité rénale de l’acide glyoxylique en application capillaire". Ce travail vise entre autres à évaluer le risque potentiel du produit et revoir les dispositions réglementaires européennes pour que l’usage de la substance dans les produits cosmétiques soit mieux encadré, si nécessaire.

En attendant les conclusions de l'ANSES, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de la santé (DGS) appellent les professionnels de la coiffure ainsi que les utilisateurs à la prudence avec les produits lissants contenant de l’acide glyoxylique et déconseillent leur usage.

Insuffisance rénale après un lissage brésilien : comment réagir ?

Lors d’une exposition néfaste à l’acide glyoxylique, les signes d’insuffisance rénale apparaissent en seulement quelques heures. Les patients présentent des douleurs abdominales ou lombaires, des nausées et/ou des vomissements.

"En cas d’apparition de tels symptômes, il faut consulter rapidement un médecin ou appeler un centre antipoison, en indiquant bien l’utilisation d’un produit de lissage", explique l’ANSES.

L’ANSES, le DGCCRF et la DGS ne sont pas les seuls à s'inquiéter des effets toxiques sur les reins de l’acide glyoxylique. En juin dernier, l’Académie nationale de médecine avait aussi alerté sur les risques du lissage chimique des cheveux.