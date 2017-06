Des professionnels mieux formés

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait alerté en août 2016 sur ces risques. Elle avait, en plus, déconseillé la pose pour les femmes enceintes et les personnes de moins de 16 ans. Pour les premières, elle avait rappelé que « la toxicité des produits utilisés n’est pas établie » et que les faux ongles pouvaient entraver la pose du doigt dans les appareils de mesure des niveaux d’oxygène, en cas de complications de grossesse ou d’intervention chirurgicale.

L’Académie de pharmacie demande un retour de l’obligation d’une formation spécialisée pour les prothésistes, mise en place quelques années mais supprimée en 2016. « Un certificat de qualification professionnelle doit être à nouveau exigé compte tenu des dangers, estime le Dr Duhard. Il faut informer les consommatrices sur les risques et effectuer un contrôle régulier sur les lampes UV utilisées pour durcir les ongles. La protection des mains lors des périodes d’exposition est essentielle pour prévenir la formation de mélanomes. »

Des mesures nécessaires pour rester en bonne santé, tout en gardant la liberté de la coquetterie, jusqu’au bout des ongles.