Rougeole : le nombre de cas a grimpé de 47 % en Europe, met en garde l’OMS

L'ESSENTIEL Le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88 % depuis 2000.

En revanche, une hausse des cas est observée depuis plusieurs années. Elle a été de 47 % en Europe en 2024.

La couverture vaccinale est insuffisante pour protéger toutes les communautés, prévient l'OMS.

Le nombre de décès dus à la rougeole a baissé de 88 % depuis 2000. Mais la maladie très contagieuse reste malgré tout une grande source d'inquiétude pour l’Organisation Mondial de la Santé. Les contaminations ont fortement augmenté. On a enregistré 11 millions d’infections en 2024, soit près de 800 000 de plus qu’en 2019, avant la pandémie de Covid-19. L’Europe est une des régions les plus touchées par la hausse.

59 pays ont signalé des "flambées de rougeole de grande ampleur" en 2024

Selon les estimations de l’OMS, le vaccin contre la rougeole a permis de sauver près de 59 millions de personnes depuis 2000. On déplore uniquement 95.000 décès liés à cette maladie infectieuse (majoritairement des enfants de moins de 5 ans) dans le monde en 2024, soit l’un des meilleurs bilans annuels de ces 25 dernières années. Mais cette réussite est assombrie par un phénomène alarmant : une hausse des contaminations sur la quasi-totalité du globe, à l’exception de l’Afrique (-40 %). En 2024, le nombre de cas de rougeole a grimpé de 86 % dans la Région de la Méditerranée orientale, de 47 % dans la Région européenne et de 42 % dans la Région de l’Asie du Sud-Est, par rapport à 2019.

L’année dernière, 59 pays ont signalé des "flambées de rougeole de grande ampleur ou perturbatrices". "C’est près de trois fois le nombre signalé en 2021 et le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid-19. Dans toutes les Régions, sauf celle des Amériques, il y a eu en 2024 une flambée de grande ampleur dans au moins un pays. La situation a changé en 2025, de nombreux pays des Amériques luttant contre des flambées", précisent les experts de l’OMS dans un communiqué.

Fin 2024, 81 pays (42 %) avaient éliminé la rougeole, "soit seulement trois de plus qu’avant la pandémie de Covid-19". Cette année, d’autres nations ont rejoint la liste dont Cabo Verde, Maurice et les Seychelles, "qui deviennent ainsi les premiers pays de la Région africaine de l’OMS où l’élimination de la rougeole a été vérifiée". En revanche, le Canada qui fait face à une importante épidémie de rougeole, a perdu son classement en novembre dernier.

Rougeole : plus de 30 millions d’enfants ne sont pas suffisamment protégés

Pour les spécialistes de l’OMS, pas de doute possible. La hausse des cas de rougeole est nourrie par une couverture vaccinale insuffisante. Selon les estimations de l’OMS et de l’UNICEF, 84 % des enfants ont reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole et 76 % ont reçu la seconde en 2024. Il faudrait que 95 % des jeunes aient reçu les deux injections pour espérer enrayer la transmission du virus et éviter les épidémies.

"Plus de 30 millions d’enfants n’étaient toujours pas suffisamment protégés contre la rougeole en 2024. Les trois quarts d’entre eux vivent dans la Région africaine et dans la Région de la Méditerranée orientale, souvent dans des pays fragiles, vulnérables ou en proie à des conflits", déplore l’organisme de santé.

"Le virus de la rougeole est le plus contagieux au monde et ces données montrent une fois de plus comment il exploite les failles de nos défenses collectives", explique le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. "La rougeole ne connaît pas de frontières, mais vacciner chaque enfant de chaque communauté permet d’éviter des flambées coûteuses, de sauver des vies et d’éliminer cette maladie dans des nations entières."