Rougeole : le bilan 2025 dépasse déjà celui de 2024

L'ESSENTIEL Si le nombre de cas de rougeole "semble avoir atteint" son pic en mars, il "reste à un niveau particulièrement élevé dans certaines régions."

Depuis le début de l’année, 658 personnes ont contracté la maladie, contre 483 patients en 2024, selon Santé publique France.

"Deux décès ont été rapportés chez des patients immunodéprimés."

En 2023, une recrudescence des cas de rougeole a été constatée en France. Celle-ci s’est accélérée en 2024 puis intensifiée en 2025, plus précisément durant le premier trimestre. En mars dernier, un pic "semble avoir été atteint", mais "le nombre de cas déclarés reste à un niveau élevé en particulier dans certaines régions", signale Santé publique France.

Rougeole : 658 cas en 2025 contre 483 cas en 2024

Dans un communiqué, publié le 23 juin, l’autorité sanitaire a fait un point sur la situation épidémique de la rougeole. Du 1er janvier au 31 mai 2025, 658 personnes ont contracté cette maladie virale très contagieuse et grave, selon les informations déclarées aux agences régionales de santé (ARS). "Sur les 658 cas déclarés, 94 (14 %) étaient des cas importés (notion d’un séjour à l’étranger pendant les 7 à 18 jours qui précédaient l’éruption)." Ce total dépasse déjà de plus de 35 % le nombre de cas recensés en 2024, qui était de 483.

Durant cette période, quatre classes d’âges ont été particulièrement touchées par la pathologie. Il s’agit des enfants de 1-4 ans (15 %), des adolescents de 15-19 ans (13 %) et de 10-14 ans (12 %), et des adultes de plus de 40 ans (12 %). Ils représentent près de la moitié des cas. "Le taux de notification des cas de rougeole le plus élevé était observé chez les nourrissons de moins d’1 an (9,6 cas pour 100.000)." Depuis le début de l’année, un peu plus d’un tiers des cas ont provoqué un passage aux urgences ou une hospitalisation, dont dix en réanimation et plus d’un sur dix a connu une complication, dont une pneumopathie et une encéphalite. "Deux décès ont été rapportés chez des patients immunodéprimés."

Au total, 63 départements en France hexagonale ont rapporté au moins un cas soit plus de la moitié des départements (62,4 %). "Aucun cas n’a été rapporté en outre-mer." Plus de la moitié des cas ont été déclarés dans le Nord (117 cas), les Bouches-du-Rhône (50 cas), l’Isère et la Haute-Savoie (39 cas chacun), l’Hérault (27 cas), Paris (25 cas), la Seine-Saint-Denis (22 cas), le Pas-de-Calais (22 cas), le Val d’Oise (20 cas).

296 sur 646 des patients ayant contracté la rougeole "n’étaient pas vaccinés"

Santé publique France souligne la nécessité de renforcer les actions de rattrapage vaccinal. La raison est simple : "parmi les cas dont le statut était renseigné (646), 296 (45,8 %) n’étaient pas vaccinés, 86 (13,3 %) étaient vaccinés avec une dose, 154 (23,8 %) avec deux doses ou plus, et 15 (2,3 %) étaient vaccinés sans information sur le nombre de doses reçues ; 95 (14,4 %) avaient un statut vaccinal inconnu." L’autorité sanitaire rappelle que tout contact avec un professionnel de santé doit constituer une opportunité pour vérifier le statut vaccinal des personnes nées depuis 1980. "La vaccination par le vaccin ROR est en effet le meilleur moyen de se protéger du virus mais aussi de protéger les personnes fragiles à risque de formes graves (nourrissons de moins d’un an, femmes enceintes et personnes immunodéprimées) qui ne peuvent pas être vaccinés."