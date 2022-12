Médicaments anti-vomissement : certains sont déconseillés

L'ESSENTIEL Le bilan 2022 de la revue Prescrire porte sur 107 médicaments, dont 88 commercialisés en France.

L’ANSM recommande de ne pas utiliser les argiles médicamenteuses chez l’enfant de moins de deux ans, "en raison de la possible présence d’infime quantité de plomb".

Tous les médicaments ne sont pas bons à prendre. Certains ont un risque important d’effets secondaires, en comparaison aux bénéfices. Comme tous les ans, la revue spécialisée Prescrire publie son bilan des médicaments qu’elle recommande "d’écarter pour mieux soigner". Des traitements largement utilisés figurent sur la liste : les argiles médicamenteuses.

Troubles intestinaux : des médicaments pollués par le plomb

"Les argiles médicamenteuses utilisées dans divers troubles intestinaux dont les diarrhées, les brûlures gastriques ou les reflux gastro-œsophagiens, sont à écarter en raison de leur pollution naturelle par le plomb", explique Prescrire.

Le média cite la diosmectite (Smecta ou autre), l'hydrotalcite (Rennieliquo), la montmorillonite beidellitique aussi appelée monmectite (Bedelix et en association dans Gelox) et le kaolin (en association dans Gastropax et Neutroses). "Le plomb a des effets toxiques neurologiques, hématologiques, rénaux et cardiovasculaires, et des effets reprotoxiques, dont la plupart augmentent avec la dose d’exposition", rappelle la revue.

Elle souligne aussi que ces médicaments ne soulagent pas systématiquement les problèmes gastriques. Dans le cas des diarrhées, ces produits "modifient l'aspect des selles sans agir sur les pertes liquidiennes et le risque de déshydratation". Dans les cas de reflux gastro-œsophagien non compliqué, elle recommande d'autres médicaments comme les antiacides sans argile "en traitement de courte durée et à dose modérée", par exemple l'association bicarbonate de sodium + alginate de sodium (Gaviscon ou autre).

Au-delà de 65 ans, des médicaments anti-vomissement à proscrire

Il existe d'autres alternatives à ces médicaments, mais elles ne sont pas adaptées à tous les âges. Ainsi, la Haute autorité de santé déconseille l’utilisation de "médicaments à base de dompéridone (Motilium®, Peridys®, Oroperidys®), métoclo- pramide (Anausin Metoclopramide®, Primperan®, Prokynil L.P) ou métopimazine (Voga- lène®, Vogalib®) et leurs génériques" chez les personnes âgées.

Pour la dompéridone, le risque réside dans les comorbidités fréquentes chez les sujets âgés comme l’insuffisance rénale fonctionnelle, ou l’arythmie cardiaque. Mais il peut aussi y avoir un surdosage provoqué par les interactions médicamenteuses. La métopimazine expose également à un risque de surdosage les personnes atteintes d’insuffisance rénale ou hépatique, prenant des traitements pour ces pathologies spécifiques.

Médicaments : quel traitement pour soulager les vomissements ?

À La Dépêche, Séverine Carré-Pétraud, directrice de la rédaction de Prescrire, propose plusieurs alternatives. "Le plus important, c'est de bien s'hydrater puis d'adapter son alimentation", indique-t-elle. Il est recommandé de consommer des féculents bien cuits, de la viande maigre et d’éviter les produits laitiers à l’exception des yaourts. "Dans le cadre d'une infection bénigne, comme la gastro-entérite, la diarrhée n'est pas grave. Elle évolue naturellement de manière favorable", rappelle-t-elle.