Ostéoporose : bientôt un médicament plus pratique ?

L'ESSENTIEL L'ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme, en raison de la ménopause, d’après l’Assurance Maladie.

Les fractures liées à l’ostéoporose sont le plus fréquemment des fractures vertébrales, des fractures du col du fémur et des fractures du poignet.

Le vieillissement est la première cause d'ostéoporose. Mais elle n'épargne pas les moins âgés, notamment chez les hommes, car, selon une étude, 28 % des hommes de 35 à 50 ans sont concernés par cette maladie.

L'ostéoporose est une maladie du squelette qui se caractérise par une diminution de la densité des os, causant une fragilité osseuse et un risque de fracture plus élevé que la normale. En France, selon l’Assurance maladie, 177.000 personnes de plus de 50 ans (dont 2/3 de plus de 70 ans) ont été hospitalisées pour une fracture liée à l’ostéoporose. Ces hospitalisations concernent 3 femmes pour 1 homme.

Ostéoporose : un nouveau médicament pour remplacer les injections

Pour lutter contre cette maladie, des traitements existent, comme l'hormone parathyroïdienne. Elle peut stimuler la formation osseuse, en permettant d’inhiber les enzymes qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et du remodelage des os. C’est pourquoi elle est souvent prescrite sous différentes formes aux patients atteints d'ostéoporose. Le problème, c’est que ces médicaments ne sont efficaces que lorsqu'ils sont administrés par injection chaque jour.

Une équipe de chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH) aux États-Unis a donc tenté de trouver une alternative aux injections. Et ils ont réussi : un composé prometteur a permis d’augmenter la masse osseuse quand il est administré par voie orale chez les souris. Leurs découvertes, publiées dans les Actes de l’Académie nationale des sciences américaine (PNAS), pourraient conduire à un nouveau médicament plus pratique pour mieux prévenir et traiter l'ostéoporose.

Ce traitement oral serait aussi efficace que l'hormone parathyroïdienne

Le composé du médicament, appelé “SK-124”, a des effets semblables à ceux de l'hormone parathyroïdienne. Chez la souris, un traitement oral une fois par jour pendant trois semaines a augmenté les taux sanguins de calcium et de vitamine D et a également stimulé la formation osseuse et la masse osseuse sans signe de toxicité à court terme.

"Actuellement, il n'y a pas de médicaments disponibles par voie orale pour l'ostéoporose qui stimulent la formation osseuse, a déclaré Marc Wein, l’un des principaux auteurs de l’étude, dans un communiqué. Sur la base de ces découvertes, nous proposons que de petites molécules comme le SK-124 pourraient représenter des thérapies orales de renforcement osseux de nouvelle génération pour l'ostéoporose.” “Nous collaborons actuellement avec une société pharmaceutique - Radius Health, Inc. - pour optimiser et développer davantage ce composé en un traitement pour les patients", a ajouté l'endocrinologue et professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School.