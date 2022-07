Ostéoporose : les façons d’augmenter naturellement sa densité osseuse

L'ESSENTIEL L’ostéoporose est principalement liée au vieillissement.

377 000 nouvelles fractures dues à l’ostéoporose sont à déplorer chaque année en France

L’os est un tissu très vivant qui en permanence soumis à un processus de renouvellement et de réparation.

Avec l’âge, ce processus diminue entraînant une résistance osseuse moindre et des risques plus fréquents de fracture: on l’appelle l’ostéoporose.

Problème de santé publique

D’après l’Inserm, l’ostéoporose et les fractures qui lui sont associées représentent un problème de santé publique important : autour de l’âge de 65 ans, on estime que 39% des femmes souffrent d’ostéoporose.

Chez celles âgées de 80 ans et plus, cette proportion monte à 70%.

Il existe également d’autres facteurs secondaires d’ostéoporose, qui survient à la suite de maladies ou de traitements comme des affections hormonales (hyperactivité de la glande thyroïde ou des glandes parathyroïdes), la polyarthrite rhumatoïde, certaines tumeurs, ou encore des maladies sévères de l’intestin, des reins ou du foie.

De plus certains traitements, comme des doses importantes de cortisone ou des médicaments utilisés dans la prise en charge de cancers du sein et de la prostate, peuvent également induire une ostéoporose à long terme.

Augmenter la densité osseuse

Chez l’homme, la consommation excessive d’alcool et de tabac est un facteur de risque, et l’adoption de certaines habitudes, notamment l’activité physique et l’alimentation permettent de lutter contre l’ostéoporose.

Concernant l’activité physique, s’entraîner avec des poids permet d’augmenter la densité osseuse et réduire l’inflammation.

Chez la femme ménopausée, l’activité physique régulière permet de freiner la perte de densité osseuse, chez les personnes âgées, elle va, de plus, entretenir la musculature et l’équilibre, diminuant ainsi le risque de chute et de fracture.

Chez les enfants, quel que soit l’activité physique choisie, on a constaté qu’elle entraînait un gain de densité minérale osseuse - déterminante pour la solidité de l’os - de 10 à 20 % en comparaison aux adolescents sédentaires

Calcium

Côté alimentation, il est conseillé de surveiller son apport en calcium, que l’on trouve dans les produits laitiers mais pas seulement: dans les sardines, certains légumes verts à feuille comme le chou frisé et les haricots notamment

Les personnes âgées devraient d'ailleurs suivre un régime alimentaire contenant 1 à 1,5 g/j de calcium, d'autant que le vieillissement entraîne une diminution de l’absorption intestinale du calcium.

Une supplémentation systématique en calcium et vitamine D s'est montrée capable de diminuer le risque de fracture chez des femmes âgées carencées, vivant en institution gériatrique.

En revanche, plusieurs études ont maintenant montré qu’il ne servait à rien de proposer de manière systématique cette supplémentation à une population âgée vivant normalement.

Vitamine D

Renforcer son apport en vitamine D est également recommandé pour le maintien de l'équilibre des taux de calcium.

La vitamine D que l’on trouve surtout dans le poisson ( hareng, maquereau, sardine, foie de morue) mais également dans le chocolat noir par exemple et l’huile d’olive. permet l’absorption du calcium par l’intestin, et permet aussi de réabsorber ces minéraux au niveau des reins.

La vitamine D agit aussi sur la résorption osseuse: un apport quotidien de 400 à 800 UI de vitamine D est donc recommandé.

Parmi les autres aliments bénéfiques pour la santé osseuse, on note ceux riches en magnésium et en zinc ( les noix, les légumineuses), ceux riches en protéines comme les oeufs, le soja, certaines viandes, les légumineuses…

En effet, augmenter de 15% son apport en protéine, par rapport aux recommandations officielles, offre aux plus âgés une densité minérale osseuse plus élevée et un risque diminué de fracture vertébrale.