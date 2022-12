Démence : quel est le secret de ces personnes âgées sans déclin cognitif ?

L'ESSENTIEL Les personnes de plus de 80 ans, les "super vieux" ont des profils de protéines cérébrales semblables à ceux de personnes beaucoup plus jeunes.

Les "super vieux" montrent très peu d'enchevêtrements de protéines tau et de plaques de protéines bêta-amyloïdes, causes du déclin cognitif.

Vieillir ne signifie pas nécessairement avoir des problèmes de santé mentale. Certaines personnes voient les années passer sans jamais connaître de déclin cognitif. Des chercheurs allemands se sont intéressés à ces "super vieux" et ont découvert des gènes qui leur permettent de repousser l'accumulation de protéines dans leur cerveau. Ils ont présenté leurs résultats le 11 décembre 2020 dans le JAMA Network Open.

Des profils de protéines cérébrales semblables à ceux des jeunes adultes

L’étude porte sur 94 volontaires âgés de 80 ans et plus. Grâce à des images cérébrales, les chercheurs ont étudié la quantité d'enchevêtrements de protéines tau et de plaques de protéines bêta-amyloïdes qu'ils ont trouvées dans leur cerveau lorsque ces personnes subissaient des tests de mémoire. Une accumulation anormale de tau et de plaques est considérée comme un signe avant-coureur d'un trouble de la pensée.

L'étude a montré que les personnes qui ont obtenu les meilleurs résultats avaient des profils de protéines cérébrales semblables à ceux de personnes plus jeunes et en bonne santé. Les chercheurs ont constaté très peu d’accumulation d’enchevêtrements et de plaques. En revanche, ceux dont le score était inférieur montraient plus d'enchevêtrements que les individus plus jeunes. Et enfin, ceux qui ont été diagnostiqués comme ayant des capacités de réflexion légèrement altérées ont la plus grande accumulation d'enchevêtrements et de plaques.

Une mutation génétique rare empêche le déclin cognitif

"En termes simples, le "super vieillissement" se réfère à une fonctionnalité cognitive exceptionnellement élevée, même lorsque vous atteignez 80 ou 90 ans", a observé la chercheuse principale Merle Hoenig. Les chercheurs ont également rapporté, dans le New York Times en novembre 2019, qu’une femme colombienne qui présentait un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer à un stade précoce en raison d'une mutation génétique héréditaire, n’en a jamais souffert. Lorsqu'elle est décédée d'un cancer à 77 ans, elle n'avait qu'une démence légère, dont les premiers symptômes sont apparus six ans plus tôt. Il s'est avéré qu'elle était également porteuse d'une autre mutation génétique rare. Bien que son accumulation de plaque bêta-amyloïde était très élevée, la deuxième mutation génétique a semblé la protéger d’une accumulation d'enchevêtrements tau.

Selon les chercheurs, les « supers vieux » semblent bénéficier d’une dynamique de protection similaire. "Dans notre étude, nous avons observé que les super vieux ne semblent pas accumuler de protéines associées au vieillissement telles que la pathologie tau et amyloïde, a expliqué Merle Hoenig. En revanche, les personnes âgées normales présentaient une pathologie tau, montrant que cette protéinopathie pourrait faire partie du processus normal de vieillissement."

La génétique et le mode de vie sont en cause

Est-il possible de contrôler les protéines cérébrales ? Les chercheurs pensent qu'une combinaison de mode de vie et de prédisposition génétique joue un rôle. "Des recherches supplémentaires doivent être menées pour étudier les effets des choix de mode de vie", a poursuivi la chercheuse. En ce qui concerne la génétique, elle a noté la nécessité "d’explorer la 'signature moléculaire' dans le cerveau des personnes résistantes à l’accumulation de protéines liées à l’âge. Cela pourrait conduire au développement de nouveaux traitements pour la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies associées au vieillissement".