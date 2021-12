De moins en moins de femmes ont des problèmes d'audition

L'ESSENTIEL 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition au sein de l'Hexagone, soit 16 % de la population française.

Les répercussions de ce handicap sur la vie quotidienne sont nombreuses.

Enfin une bonne nouvelle sur le front de la santé en cette fin d'année 2021 ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Aging and Health Research, les femmes de 65 ans et plus souffrent de beaucoup moins de problèmes d’audition qu'avant.

Une baisse globale des problèmes auditifs...

Premier constat positif des chercheurs, qui se sont penchés sur des statistiques américaines : les soucis liés à la surdité diminuent. En 2008, 16,3 % des séniors américains avaient signalé une grave perte auditive, contre 14,8 % en 2017. "La réduction de la perte auditive chez les Américains a des implications importantes pour notre société", se félicite l'auteur de la recherche, le Dr Esme Fuller-Thomson (Institute of Life Course and Aging ; université de Toronto). "La perte auditive est l'un des problèmes chroniques les plus courants chez les personnes âgées. Elle peut avoir un impact négatif sur leur santé et leur qualité de vie", ajoute-t-il.

... Mais pas chez les hommes

Au total, 5,4 millions de séniors ont été inclus dans la cohorte. Chacun a été invité à répondre à la question suivante : "Êtes-vous sourd ou avez-vous de sérieuses difficultés à entendre ?" Après analyse des réponses, le bilan "est intéressant, car nous avons constaté que les améliorations auditives concernent surtout les femmes", poursuit ZhiDi Deng, co-auteur de la recherche.

Au cours de la dernière décennie, les probabilités de perte auditive grave ont ainsi diminué de 10% chez les femmes, alors qu’elles ont augmenté de 2% chez les hommes. Un schéma qui se vérifie dans tous les groupes d’âges étudiés (de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et de 85 ans ou plus).