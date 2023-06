Se mettre à la musique, la solution pour être plus fort en maths ?

L'ESSENTIEL Environ 73 % des enfants ayant écouté de la musique en faisant des mathématiques auraient obtenu de meilleurs résultats.

La musique faciliterait l'apprentissage de l'arithmétique.

"Les deux matières exigent une pensée abstraite et un raisonnement quantitatif", selon les auteurs.

Et si la musique rendait l’apprentissage des mathématiques plus agréable ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs de l’université d'Antalya (Turquie) dans une étude. Pour réaliser ces travaux, ils ont analysé, dans les bases de données universitaires, les recherches sur le lien entre la musique et les notes de mathématiques, qui ont été publiées entre 1975 et 2022. L’équipe a ensuite combiné les résultats de 55 cohortes menées dans le monde entier, impliquant près de 78.000 jeunes, des élèves de maternelle aux étudiants universitaires.

Trois types d'interventions musicales ont été inclus dans la méta-analyse : les interventions musicales standards (cours de musique typiques, au cours desquels les enfants chantent, écoutent et composent de la musique), les interventions musicales instrumentales (cours au cours desquels les enfants apprennent à jouer d'un instrument, individuellement ou au sein d'un groupe) et les interventions intégrées musique-maths, au cours desquelles la musique est intégrée dans les cours de maths. Avant et après avoir participé à ces interventions, les élèves ont passé des tests de mathématiques. Leurs résultats ont été comparés à celle des jeunes qui n'ont pas pris part à un cours.

Faire ses devoirs de mathématiques en musique pour avoir de meilleurs résultats

Selon les travaux, publiés dans la revue Educational Studies, l’utilisation de la musique, que ce soit lors de cours séparés ou dans le cadre des cours de mathématiques, a été associée à une plus grande amélioration des mathématiques au fil du temps.

Les cours alliant les mathématiques et la musique sont ceux qui ont l’effet le plus important. Environ 73 % des élèves ayant suivi des interventions intégrées ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des jeunes qui n’en ont pas bénéficié. Autre constat : 69 % des élèves qui ont appris à jouer d'un instrument et 58 % des élèves qui ont suivi des cours de musique normaux se sont plus améliorés que les élèves qui n’ont participé à aucune intervention musicale.

Les auteurs ont ajouté que la musique facilitait davantage l'apprentissage de l'arithmétique que d'autres types de mathématiques et qu'elle a un impact plus important sur les jeunes élèves et sur ceux qui apprennent les concepts mathématiques les plus élémentaires.

Des points communs entre les mathématiques et la musique

D’après Ayça Akın, auteur de l’étude, les mathématiques et la musique ont de nombreux points communs, tels que l'utilisation de symboles et de la symétrie. "Les deux matières exigent également une pensée abstraite et un raisonnement quantitatif. L'arithmétique se prête particulièrement bien à l'enseignement par la musique, car les concepts de base, tels que les fractions et les rapports, sont également fondamentaux pour la musique."

"Encourager les professeurs de mathématiques et de musique à planifier leurs cours ensemble pourrait contribuer à atténuer l'anxiété des élèves face aux mathématiques, tout en améliorant leurs résultats", a conclu la chercheuse dans un communiqué.