Pourquoi la musique ravive-t-elle les souvenirs ?

L'ESSENTIEL Lorsqu’une chanson attire notre attention, il y a plus de chances qu'elle soit encodée dans la mémoire en même temps que les détails d'un événement de la vie.

"La musique a suscité moins de souvenirs que les sons et les mots émotionnels, mais elle a évoqué des souvenirs positifs."

Une chanson plus familière fait raviver plus spontanément plus de souvenirs.

Au moment où les notes d’une chanson surgissent dans nos écouteurs, les souvenirs reviennent. Plus précisément, on revit mentalement la première fois qu'on l'a entendu, on se remémore l’endroit où l’on était, on se souvient de la personne présente à nos côtés ce jour-là et des sentiments associés aux souvenirs. Ce phénomène est connu sous le nom de "mémoire autobiographique évoquée par la musique". Il s'agit souvent d'un souvenir "involontaire". En clair, nous ne faisons aucun effort pour nous rappeler de ces souvenirs, ils nous viennent spontanément à l'esprit.

Mémoire : la chanson est encodée en même temps que les détails d'un événement

Dans une publication de The Conversation, Kelly Jakubowski, professeure en psychologie musicale à l’université de Durham (Angleterre), explique que la musique a tendance à accompagner de nombreux événements marquants de la vie, tels que les bals de fin d'année, les remises de diplômes, les mariages et les enterrements. Ainsi elle peut jouer un rôle important en nous ramenant à ces moments. La musique capte aussi souvent notre attention, en raison de la manière dont elle affecte notre esprit, notre corps et nos émotions. Lorsqu’une chanson attire notre attention, il y a plus de chances qu'elle soit encodée dans la mémoire en même temps que les détails d'un événement de la vie. Cela signifie qu'elle peut servir de repère efficace pour se souvenir de cet événement des années plus tard.

La musique nous fait revivre des moments émotionnellement positifs de notre passé

Dans une récente étude, Kelly Jakubowski et son collègue ont découvert que la nature émotionnelle d'un morceau de musique est un facteur important dans la manière dont il sert d'indice de mémoire. Au cours de quatre expériences menées en ligne, ils ont comparé la musique à d'autres indices de mémoire émotionnelle qui avaient été évalués par des participants comme véhiculant la même expression émotionnelle que les extraits musicaux utilisés. Les deux chercheurs ont comparé la musique à des "sons émotionnels", tels que des bruits de nature ou d'usine, et à des "mots émotionnels", tels que "argent" et "tornade".

"La musique a systématiquement suscité moins de souvenirs que les sons et les mots, mais elle a évoqué des souvenirs relativement positifs. (…) Les mots ont suscité des souvenirs jugés plus uniques que les souvenirs évoqués par la musique", peut-on lire dans les résultats des travaux. Selon la professeure, l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques peut ainsi permettre d’obtenir de bons résultats.

Mémoire : la familiarité d'un morceau de musique joue un rôle important

Dans une autre recherche, Kelly Jakubowski et une scientifique ont constaté qu’une musique plus familière évoque plus de souvenirs et les fait raviver plus spontanément. "La raison pour laquelle la musique peut être un repère plus efficace pour les souvenirs que, par exemple, notre film ou notre livre préféré, tient en partie au fait que nous réentendons généralement des chansons plus souvent au cours de notre vie que des films, des livres ou des émissions télévisées."